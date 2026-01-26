财库局与上海黄金交易所签合作协议 成立港金结算公司

财经事务及库务局与上海黄金交易所签署合作协议，本港借此成立全资拥有的「香港贵金属中央结算系统有限公司」（港金结算公司）。财库局局长许正宇表示，合作协议重点包括两项前瞻性安排，包括建立香港黄金中央结算系统的高层次协作治理架构，以及开拓实物基础设施协同及市场互联互通新路径。

许正宇任港金结算公司主席

港金结算公司董事会将由财库局局长担任主席，上海黄金交易所代表出任副主席。政府表示，上海黄金交易所代表将在公司董事会中具体参与香港黄金中央清算系统准备、规则制定和机构认可等事宜，并就系统建设及风险管理等提供专业意见；沪港将携手推动结算平台高效建设，并与国际接轨。

设实物存储服务 推动互联互通

合作协议亦指出，双方将探索依托上海黄金交易所实物仓储管理体系，为香港本地及海内外市场参与者的黄金业务提供实物存储服务，并在此基础上带动场内外业务的互联互通。双方亦将积极推进两地黄金市场更大程度的互联互通，探索通过「港金结算公司」及香港黄金交易生态圈的重要参与者，为两地投资者参与市场提供业务便利与技术支援，构建真正一体化、高效开放的黄金生态圈。

贵金属拟纳优惠税制合资格投资

许正宇称，由政府全资拥有的公司所管理的香港黄金中央清算系统计划于今年内试营运；政府计划于今年上半年提交立法建议，把贵金属纳入有关基金及单一家族办公室的优惠税制合资格投资范围。

许正宇又表示，是次合作协议不只是一份正式文件，更体现双方推动港沪两地金融及黄金市场协同发展的承诺，透过双方融合及互补优势能在全球黄金市场共同扩大影响力。他指出，将充分发挥两地市场的优势，提升交易及交收效率，同时在国际黄金定价与治理方面发出更有份量的声音。

另外，他指本周香港将有一只全新的黄金基金上市，主要特色除了包括透过香港本地完善的黄金基础设施，进行所有实金交易及黄金储存，提供于银行兑换实物黄金的选项，还计划推出非上市类别，探索透过持牌数字资产交易平台分销，连接传统与数码金融。

