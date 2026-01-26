人行支持上海黄金交易所参与香港黄金清算 助建国际黄金交易中心｜亚洲金融论坛

政府与贸发局合办的亚洲金融论坛举行，人民银行副行长邹澜表示，人行将坚定支持并继续稳步推进香港离岸人民币市场建设。他提出，在本港与上海黄金交易所签署合作协议方面，人行将支持上海黄金交易所透过各种方式，参与香港黄金清算系统建设，协助香港构建国际黄金交易中心，强化香港与全球黄金市场的联系。

邹澜表示，香港成为全球最大、最具影响力的人民币离岸业务枢纽，而上海黄金交易所设立香港黄金交割部及相关合约上市，进一步丰富投资者在香港开展离岸人民币资产配置的选择。

拟增离岸人民币国债供给规模

他指出，人行高度重视香港人民币离岸流行建设，未来将增加离岸人民币国债供给规模，提高市场流动性，为满足境外投资者对优质人民币资产配置的需求。他称，人行亦将配合相关部门，进一步增加离岸人民币国债年度发行规模，活跃市场交易，提升人民币定价能力。

股市方面，他指出，港股通持有香港股票市值超过6万亿元，而全球投资者经北向沪深港通持有内地股票市值逾2.5万亿元人民币。他又指，随著人民币在跨境交易中更广泛使用，支付功能、投融资功能和储备功能不断提升，香港人民币市场迎来发展机会。

