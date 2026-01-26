李家超称港黄金储存容量3年提升至2000吨以上 马年是「无限的一年」｜亚洲金融论坛

行政长官李家超在开幕致辞时表示，为进一步打造黄金及大宗商品生态，香港财库局将与上海黄金交易所签署谅解备忘录，建立跨境黄金交易清算系统，目标三年内将香港黄金储存容量提升至2000吨以上，在黄金交易市场展现香港的「野心」。他展望农历马年，称马象征生命力与坚持，将会是「无限的一年」，香港亦将以活力与毅力持续推动金融创新，为全球金融与商业合作注入新动能。

剑指高端金融生态

李家超指出，为进一步巩固国际金融中心地位，香港剑指高端金融生态，将从强化传统金融优势、加速新兴领域发展及深化国际交流与合作三方面发展。他提到，港交所将推动电子证券持有与交易，并计划缩短现金股票市场结算周期，并持续扩大沪港通、深港通等互联互通机制。

李家超表示，去年吸引外资及内地附属公司数量逾万家，按年激增11%；初创公司突破5,200家，是破纪录的新高，按年增11%，反映全球人才对香港投下信心的一票。

他亦指，自去年5月实施企业迁册制度以来，已有14家非香港企业迁册至港，称香港依托「一国两制」优势，拥有独立司法、资本自由流动、低税制等核心制度保障，是全球企业拓展业务的理想选择。

拟进一步发展离岸人币市场

金融市场表现持续强劲，李家超提到，香港去年IPO规模蝉联全球第一，集资额达360亿美元，恒指去年上涨约30%。人民币方面，李家超指，作为全球最大离岸人民币市场，香港处理约四分之三的全球离岸人民币支付，协助亚洲机构安排国际债券发行规模逾1,300亿美元，占市场份额约30%，未来将进一步推出措施，提振香港的地位 。

相关文章：马时亨称港与瑞士成全球两大资产管理中心 吁续警剔及改进｜亚洲金融论坛