AI发展推动储电需求 天宝多元化产品迎机遇

本港电池解决方案供应商天宝集团（1979）主席洪光椅接受本报访问时表示，AI发展推动该公司智能机械人、数据中心等储电业务需求，对未来业务前景十分看好。又认为随著AI、机械人等高端科技应用进一步发展，用电需求将显著增加，并说：「手机无电都已经好『大剂』，如果屋企有机械人，一定要配储电系统」，天宝正提供更多元化的产品，把握新科技升级浪潮的机遇。

他举例指，天宝的电源解决方案业务，已扩展至生产高端智能控制器（PCBA），该产品透过电路板将电子元件组装，形容就如电子硬件的「心脏」，属于精密技术，目前正拓展更多相关订单。

另一边厢，洪光椅表示，旗下惠州的新生产基地已投产，属于一所智能厂房，其生产线多个环节已透过机械手臂工作，实施自动化，亦能监察生产线的碳排放量。他称，实施智能制造可精简人手及节省能源，虽计及投资成本后，未必节省太多营运成本，但相信长远可体现效益，而未来亦能按需要快速扩大产能。

连日增持展示对公司信心

洪光椅相隔两年，于上月起连日增持股份，他表示对公司发展有信心，「都觉得几开心」，并透露：「我自己都增持多少少公司股票」，未来视乎市况考虑继续增持。对于地缘政治风险，洪光椅称，天宝早已分散产品种类及市场地域，业务的各项比例较平均，而按目前情况而言，未来或会侧重东南亚及一带一路地区发展，相信机遇更多并降低风险。