马时亨称港与瑞士成全球两大资产管理中心 吁续警剔及改进｜亚洲金融论坛

政府与贸发局合办的亚洲金融论坛一连两日举行，今届邀请全球逾150位财金官员、商界领袖及金融专家，举办超过40场主题演讲。贸发局主席马时亨表示，目前本港已跟瑞士成为全球两大资产管理中心，但当前全球经济环境及各国经济竞争激烈，本港需警剔并不断改进。

金融中心地位不断提升

香港国际金融中心地位不断提升，在2007年至2024年间，金融业对GDP贡献由20%增至26%，股市市值提升超过一倍，债券市场规模亦增长逾两倍。

他指出，香港资本、货物、资讯及人才自由流通，发挥连接内地与海外市场的「双门户」角色，是次论坛亦将持续展示香港超级联系人及超级增值人的地位。

