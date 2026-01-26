马时亨称港与瑞士成全球两大资产管理中心 吁续警剔及改进｜亚洲金融论坛
更新时间：09:53 2026-01-26 HKT
发布时间：09:53 2026-01-26 HKT
发布时间：09:53 2026-01-26 HKT
政府与贸发局合办的亚洲金融论坛一连两日举行，今届邀请全球逾150位财金官员、商界领袖及金融专家，举办超过40场主题演讲。贸发局主席马时亨表示，目前本港已跟瑞士成为全球两大资产管理中心，但当前全球经济环境及各国经济竞争激烈，本港需警剔并不断改进。
金融中心地位不断提升
香港国际金融中心地位不断提升，在2007年至2024年间，金融业对GDP贡献由20%增至26%，股市市值提升超过一倍，债券市场规模亦增长逾两倍。
他指出，香港资本、货物、资讯及人才自由流通，发挥连接内地与海外市场的「双门户」角色，是次论坛亦将持续展示香港超级联系人及超级增值人的地位。
最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT