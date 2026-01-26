金管局阮国恒料港P难再减 若美年内减息 供楼人士难受惠 仅企业Hibor贷款可望减

美国联储局将于香港时间本周四（29日）凌晨公布今年首次议息结果，市场普遍料美息维持不变，全年仍有望减息2至3次。金管局副总裁阮国恒直指，本港零售银行的净息差已降至很低水平，储蓄存款利率又低见零息，倘银行再减最优惠利率（P），恐令净息差进一步受压，影响其防御能力。意味港P难有再减空间。不过，他认为若美国减息，港元拆息（Hibor）亦会跟跌，令大部分企业借款人可受惠。

港零售银行净息差持续受压

去年12月联储局再减息，惟本港银行未有跟随，并维持P不变，属预期之内。然而，坊间仍有不少声音挑战为何银行不减P。对此，阮国恒主动表示，自2024年9月起美国踏入减息周期，本港零售银行净息差持续受压，去年首3季的净息差按年再收窄3点子至1.47%，在国际上属于一个很低的水平，以美国为例，当地银行业的净息差是2%以上，其他大市场一般也有1.8%至2%。

本港零售银行净息差

「我也想银行安全和稳健」

若银行的基本业务模式「都是靠NIM(净息差) 、靠净利息收入」， 继续减P的话，在储蓄存款利率已无法再调低的情况下，净息差定会收窄，或影响银行的盈利能力，令其防御性减弱。他说：「作为一个风险研判 ，我也不想银行再夹个NIM落去，因为从监管角度， 我也想银行安全和稳健」，否则会对银行的风险管理带来挑战。

他指出，今轮减息周期，香港主要银行的P已累减0.875厘，抵销了此前加息周期的升幅，并重返2021年的水平，故再减空间有限。 目前市场预期联储局年内仍将减息，他认为就算P不变，本港仍有相当部分以Hibor基准计息的贷款可受惠，因在联汇下，Hibor理应跟随美息向下，继而有助减轻借款人的还款压力， 并对经济活动产生正面作用。

近九成未偿还按揭以Hibor定价

他续指，有近九成未偿还银行按揭贷款利率是以Hibor定价，当然H按息已触及封顶息，变为以P计息，但「封顶息系银行笋比客户，帮客户食咗利率风险」。此外，企业贷款大部分亦以Hibor基准计息价，用P基准计息的贷款主要是中小企贷款及私人贷款。目前H按息一般为Hibor+1.3厘，封顶息为3.25厘。换言之，当1个月Hibor跌穿1.95厘，按息才有望低于封顶息。

联储局料5月换主席后才减息

昨日芝商所FedWatch工具显示，联储局本周维持利率不变机率高达95.6%。臻享顾问董事总经理王良享料，联储局5月换主席后，于6月才有机会减息，然后随著通胀回落而在9月再减息，合计减息2次共0.5厘。此前上商预期美国全年减息3次共0.75厘，最快亦在6月才减息。

难言商业房地产信贷质素见底

本港贷款质素方面，去年第3季本港银行业的特定分类贷款比率（NPL）按季稍回升至1.98%，阮国恒称，主要与香港商业地产贷款有关，现难言商业房地产的信贷质素是否见底，只可说仍具挑战性，但「千祈唔好预测整体NPL个走势，因为不确性很大.....至于会否上升，当然有机会上升」，故不要过早太乐观。至于不确性乃来自美息走势、地缘政治局势等。

相关文章：定存攻略｜美联储本周议息料按兵不动 港银定存续有优惠 一间最高3.18厘