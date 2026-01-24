百度据报整合文库及网盘为新事业群 拟推新AI应用

据内地传媒报道，百度（9888）旗下百度文库、百度网盘已重组成新事业群，名称为「个人超级智能事业群组」。该事业群由百度副总裁、文库事业部和网盘事业部负责人王颖负责，王颖直接向百度董事长兼首席执行官李彦宏汇报。

据内媒《财经》引述百度相关人士报道，网盘、文库是目前百度AI化相对较好的业务，未来要推出新的AI应用，将这部分业务发展成新的增长曲线；并指王颖很早就想带著这部分业务独立出来，这次业务调整也在意料之中，「顺理成章」。

目前，百度拥有MEG（移动生态事业群组）、ACG（智能云事业群组）、IDG（智能驾驶事业群组）等事业群组。百度文库、百度网盘原本归属MEG。过去两年，百度网盘和文库团队的业务协同增多，双方联合推出了包括自由画布、GenFlow等AI办公应用。

广告业务造血能力减弱

报道指，百度过去三年以移动生态（广告业务）贡献现金流，智能云业务成长为新的增长曲线。但2025年后，百度面临广告业务营收下滑，造血能力减弱的核心挑战。2025上半年广告收入348亿元，按年下滑11.1%。

在广告收入受压、现金流确定性下降后，百度需要让更多业务承担增长与盈利预期。智能云、AI应用（包括文库和网盘等），甚至是AI晶片等业务都被认为要成为百度新的增长曲线，旗下AI晶片子公司昆仑芯早前已于向港交所提交上市申请。

文库及网盘增长仍可观

据报文库和网盘是百度两个仍在保持可观增长的业务，它们的主要变现方式是软件订阅。订阅型AI应用在百度内部被视为是更具确定性的方向之一。而文库和网盘的业务逻辑和百度移动生态过去的广告业务差异较大，具备分拆重组成独立事业群的条件。据去年第三季业绩电话会议上，百度管理层曾透露，百度网盘和百度文库月活跃用户接近3亿。去年第三季，百度AI应用（包括文库、网盘、数字员工等）创造了26亿元收入。

