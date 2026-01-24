OpenAI奥特曼称API业务表现佳 上月ARR增10亿美元

OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）在社交平台上表示，公司的API业务上月ARR（年化经常性收入）增长约10亿美元。他说，外界认为OpenAI主要是依赖ChatGPT的公司，但其API团队也做得非常好。

有分析指，奥特曼此举或许是为了提振投资者的信心。OpenAI近日传出正寻求融资500亿美元。

OpenAI的API让其他公司和开发者能将其模型整合到自家产品，例如内部生产力软体或程式开发工具。ARR指的是来自活跃订阅和合同的经常性收入的年度化价值，通常不包括一次性付款。截至2025年底，OpenAI的年营收超过200亿美元，相比2024年的60亿美元和2023年的20亿美元有显著增长。

