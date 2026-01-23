解禁讯号？消息称阿里巴巴等获准准备采购英伟达H200

据彭博社报道，中国相关部门已告知包括阿里巴巴（9988）集团在内的大型科技公司，可开始准备下单采购英伟达（Nvidia）的H200人工智慧晶片。此举显示，北京方面可能即将正式批准进口这款对运行人工智慧系统至关重要的关键组件。

附带本土采购条件 具体比例待定

报道引述知情人士指，监管机构近期已原则上批准阿里巴巴、腾讯控股（0700）及字节跳动进入采购准备的下一阶段。这些公司现已获准开始讨论具体需求数量等细节。知情人士表示，北京方面将鼓励企业在获得进口批准的同时，承诺采购一定数量的国产晶片作为条件之一，但目前尚未设定具体比例。

报道称，此进展表明北京正在推进批准H200晶片进口的计划。这款前代晶片已成为中美敏感贸易谈判的核心议题之一。这也显示出中国政府正优先考虑从阿里巴巴到腾讯等主要超大规模云服务商的需求，这些企业正投入数十亿美元建设用于开发和运行AI服务所需的数据中心。

分析指，若获批准，这将是英伟达的一项重大进展。该公司一直致力于恢复与全球最大半导体市场的业务往来。执行长黄仁勋曾表示，仅AI晶片领域在未来几年就可能创造500亿美元的价值。在英伟达产品受限期间，华为技术、寒武纪等本土竞争对手蓬勃发展，并计划大幅提升产能。

消息与早前传闻相左 企业及官方未作回应

彭博社报道称，北京此次对大型科技公司的指导，与近期关于政府可能阻挡H200进口的报导有所不同。上周金融时报曾报导，该晶片的零件供应商已暂停生产。英伟达代表对此不予置评，中国商务部未回复传真查询。阿里巴巴、腾讯和字节跳动的代表亦未回应评论请求。