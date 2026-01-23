汇丰保险：去年首3季录得444.6亿新造业务保费

保监局公布，2025年首三季本港长期业务(人寿保险相关业务，但不包括退休计划业务）的新造保单保费为2,645亿元，按年上升55.9%。汇丰保险香港及澳门行政总裁曾珮珊表示，期内，汇丰录得444.6亿元寿险新造业务保费。其新造业务保费及年化新保费的市场份额分别为16.8%及19.1%，稳居市场首位。

友邦则指，去年首三季，该公司的新造保单数目排名榜首。

期内，中银人寿录得新造标准保费214.3亿元，按年上升48%，续创公司的历史新高。