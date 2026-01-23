Google入股日本AI独角兽Sakana 估值逾26亿美元

Google宣布投资日本AI初创公司Sakana AI，成为其最新股东，此举有助Google在日本市场推广自家聊天机械人Gemini。Sakana AI在去年完成的B轮融资中筹集1.35亿美元，当时估值已达26亿美元。Sakana未有披露是次具体投资金额。

曾在Google Brain任职研究员的Sakana AI联合创始人兼行政总裁David Ha表示，透过是次交易，Sakana将能利用Alphabet的语言模型来开发产品，并提高关键服务的可靠性。他更称，获得更多基础模型的使用权，特别是来自Google的模型，将提升产品的表现。

获三菱日联等日企撑腰 进军金融界

Sakana AI成立于2023年，其投资者名单包括三菱日联金融集团及大和证券集团等。在这些巨头支持下，Sakana已进军日本金融界，获得三菱日联银行及大和证券的服务合约，为其构建AI工具。

获政府资助 今年将与政府加强合作

除了商业领域，Sakana AI早前亦迅速获得政府资助。David Ha透露，公司今年计划与日本防卫省及其他政府机构加强合作，同时扩大企业客户群及海外业务。他补充指，在某些涉及国防或敏感项目的情况下，Sakana可能无法使用外国模型。

他亦暗示，未来如果在国防和企业领域都取得进展及成功，可能需要更多资金。