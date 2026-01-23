长和据报拟分拆港口交易股权 中远海运或于非洲拥更大权益
彭博引述知情人士报道，长和（001）正重新推进出售旗下港口的计划，拟安排让中远海运集团在对华更友好的地区，如非洲的港口拥有更大股权，而意大利亿万富翁Gianluigi Aponte旗下Terminal Investment Ltd.和美国投资公司贝莱德则可能在其他地方拥有更大控制权。
报道引述知情人士表示，中国政府已向中远海运表示会接受这种结构。该人士还表示，美国1月份逮捕并带走委内瑞拉总统马杜罗的行动，也加强了北京对拉丁美洲不确定性增加的担心。
报道指，长和出售旗下43个港口（包括两个巴拿马运河港口）的交易进展缓慢，长和去年邀请国有的中远海运加入洽购港口的财团，寻求交易获得内地的批准。
