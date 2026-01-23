银价创新高累毛利插水 大行警告Pandora生意恐「玩完」 股价已挫六成

银价今日（23日）再创历史新高，每盎司曾高见99美元。近期不少人也将旧银饰卖出套现，有店舖连Pandora（潘多拉）银饰也收，吸引市民大排长龙。不过另一边厢，银价持续攀升，却加剧Pandora这间全球最大珠宝品牌的经营成本，德意志银行近日直指，若银价维持在90美元的水平，Pandora现有的商业模式将不再可行。事实上，Pandora去年起受特朗普「对等关税」冲击，加上欧洲市场放缓，股价已较去年1月历史高位累泻64%。

德意志银行近日下调Pandora丹麦上市股票的评级，由「买入」降至「持有」，目标价由1,100丹麦克朗减至480丹麦克朗，下调幅度高达56%，主要原因是近期白银价格上涨，以及公司早前发布的盈利警告。分析师直言，若银价维持在90美元的水平，Pandora现有的商业模式将不再可行。

银价见90美元 缩减用量亦难救

德银分析师Alison Lygo指出，Pandora早前发布的盈利警告结合近期银价的强势，促使该行重新评估公司前景。他表示，随著白银价格上涨，股价已经下跌。虽然该行曾乐观认为，当银价处于每盎司50美元时，Pandora可通过减少白银使用量来抵消成本；但在90美元每盎司的价格下，这看起来已不可行。他预测，即使Pandora减少约三分之一的白银使用量，其2027财年的毛利率仍可能由原先预期的约80%，大幅插水至约65%。

银材成本占比重 2026年冲击更大

Pandora为全球最大的珠宝品牌，总部位于丹麦哥本哈根，主要产品如手镯和吊饰均以925纯银制造。数据显示，2024年银材采购占其产品成本的30%，相当于总营收的6%。公司预计，随著银价持续高企，预料2026年原材料上涨带来的负面影响会较2025年更大。

串珠手链成爆款 全球拓展7700个据点

Pandora于1982年由丹麦金匠Per Enevoldsen及其妻子Winnie在哥本哈根创立，最初只是一间小型珠宝店，开业初期业务重心曾在批发珠宝首饰。及至1987年，首位全职设计师加入Pandora，才开始集中创作品牌自家珠宝首饰。

让Pandora品牌一飞冲天的，是2000年推出的串珠的手链设计。容许用户自由替换串饰，理念是「将说故事的权力，交给消费者」，例如消费者可因应生日、旅行或其他具纪念时刻，不断购买新一颗串饰来纪念，以此打造属于个人的Pandora串饰手链。

这款产品令Pandora品牌疯摩全球，在全球急剧扩张，在2005年至2010年间，便于泰国扩大三间厂房，销售点拓展至今已在全球超过7700个据点。Pandora现时于全球逾100个国家约6,400个销售点销售，其中包括2,400多间品牌概念店。

不过，Pandora除了面对银价急升，因其几乎所有的珠宝都在泰国生产，去年起受特朗普「对等关税」冲击，加上欧洲市场放缓。公司股价由去年1月初的1415丹麦克朗的历史高位，辗转向下，以周四收报509.8丹麦克朗计，1年多时间累泻64%。

据2025年初步及未经审计业绩公告显示，尽管Pandora全年实现有机营收增长6%，达325亿丹麦克朗，但仍略低于此前7%至8%的增长指引。据2025年第三季业绩显示，欧洲多个国家出现高个位数的同店销售衰退，当中英国下跌8%、法国下跌7%，以及意大利下跌4%。

内地市场失宠 黄金消费群体年轻化

中国内地过去亦曾经Pandora重点开拓的市场，该公司在2015年打入中国市场，四年内开设超过240间门店。不过，早于去年，Pandora已传出在内地一线城市如北京、上海撤出多个核心商圈。Pandora在近年中国市场的销售额持续下跌，而其营收占比亦从9%降至1%。该品牌亦在去年关闭100间门店，并考虑重组中国业务，拟将品牌及现有资产授权转让给第三方经营。

有分析指，Pandora在内地遇挫，主要因为消费风气转变，中国消费者把「保值」排在购买决策的首位，同时老铺黄金（6181）等中国本土首饰品牌崛起，年轻人亦热衷买黄金饰品，而Pandora较大量使用合金，被认为CP值较低。

