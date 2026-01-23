首届粤港澳医疗技术创新与转化峰会在港举行 搭建三地交流平台 促肿瘤前沿疗法临床转化

在国家积极推动粤港澳大湾区医疗融合及国民大健康的政策背景下，由粤港澳临床医学学会与广东省临床医学学会联合主办的「首届粤港澳医疗技术创新与转化峰会」，日前（17日）在香港西九龙W酒店举行。

峰会以「免疫／细胞、基因及新疗法抗肿瘤」为主题，汇聚亚太地区逾150名医疗专家、科研学者及领军企业代表。除主会场外，大会更设有肺癌及鼻咽癌专场，探讨医疗技术创新与临床转化的关键议题。

强调区域医疗协同效益

峰会开幕式上，澳门卫生局局长罗奕龙、中国工程院院士兼中山大学肿瘤防治中心主任徐瑞华院长、香港创新医疗学会创会会长刘少怀分别致辞。三位嘉宾一致肯定粤港澳三地在医疗创新与人才培养的合作潜力，并强调深化区域协同对创新技术落地的必要性，为大会定下合作共赢的积极基调。

主办方粤港澳临床医学学会会长、著名肿瘤内科专家姜文奇教授表示，学会的核心愿景是发挥「桥梁」作用，为三地专业人士提供坦诚合作的空间，探索大湾区医疗资源融合的可行路径。他强调，学会未来将围绕学术交流、科研转化、教育培训及高端医疗四大核心业务，推动跨境医疗的高质量发展。

名医专家交流 探索AI等前沿领域

会上多位知名学者与业界代表发表主题演讲，包括香港中文大学医学院莫树锦教授、香港城市大学杨梦苏教授、上海长征医院徐沪济教授、郑州大学医学科学院张毅教授等。议题涵盖肺癌治疗、妇科肿瘤、淋巴瘤研究及AI医学技术等前沿领域，分享免疫治疗与细胞疗法的最新研究成果与实践经验。

圆桌论坛方面，参与者包括上海复旦大学、香港养和医院、互康集团及永明金融等医疗机构、医药企业及保险机构专业人士，围绕科研资助、保险覆盖及患者可及性等实际挑战展开对谈，探讨如何打破资金与政策壁垒，让前沿医疗真正惠及患者。

香港定位「质量认证官」

谈及香港在湾区医疗创新的角色，粤港澳临床医学学会副会长、养和东区医疗中心医务行政总监刘楚钊医生认为，香港的优势在于对接国际标准，「我们是大湾区连接国际的『质量认证官』。」他以养和医院的质子治疗为例，指这不仅是服务本港，更是为湾区探路，验证新技术的临床效果与可行性。

香港城市大学高级副校长（创新及企业）杨梦苏教授则指出，科研转化成功的关键在于「机制创新」。他强调，从实验室到临床的跨越，需要科研人员、投资者、产业界与政府多方协作，构建全方位生态系统。杨教授特别提到，转化过程中「互信」最难建立，而本次峰会正提供了深度沟通的空间，有助于打破转化过程中的隐形壁垒。