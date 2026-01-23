马斯克出席经济论坛 预言AI今年将超越人类 Optimus机械人最快明年发售

全球首富马斯克周四（22日）出席瑞士达沃斯世界经济论坛（WEF），一改以往对该论坛的批评态度。马斯克在论坛提出一系列关于AI、人形机器人及太空的预测，更豪言「AI 今年底就会比人类更聪明」。受其于论坛的发言，Tesla股价上升逾4%。

AI今年超越人类智能

马斯克认为，AI的进步速度如此之快，今年底、最迟明年，就会出现比任何单一人类更聪明的 AI。

他更进一步指出，到2035年，AI的能力将超越全人类集体智慧的总和。但他亦重申，要避免电影《魔鬼终结者》般的末日场景，暗示这种未来即将到来。

Optimus机械人数量超越人类

对于备受市场关注的人形机器人Optimus，马斯克透露，目前特斯拉工厂已部署部分Optimus 执行简单任务，预计今年底能处理更复杂工作。

马斯克表示，若公司对其可靠性及安全性有信心，明年将公开发售。他预言，未来机器人数量将超越人类，每个人都会拥有自己的人形机器人，负责照顾孩子、宠物及父母。「到某个阶段，你甚至想不出该向机器人要求什么，因为商品与服务将多到用不完。」

Robotaxi今年有望在全美普及

在自动驾驶方面，马斯克称，这本质上是一个已解决的问题。尽管目前仅在德州奥斯汀提供有限度服务，但马斯克豪言，今年底前，特斯拉的Robotaxi将在美国大规模普及。Tesla目前正积极推动在几个法规较宽松的州份推出服务，包括亚利桑那州、佛罗里达州和内华达州。

太空部署AI运算成本最低

马斯克透露，SpaceX正致力于在未来几年内发射太阳能AI卫星。他解释，太空的太阳能板效率是地球的5倍，他亦预测「未来部署AI运算成本最低的地方将是太空。」此外，他重申，SpaceX希望今年内实现星舰（Starship）火箭的完全可重复使用，将太空运输成本降低100倍。