苹果硬体主管Ternus职权扩大 接任CEO可能性增

据彭博报道，苹果公司（AAPL）将设计工作纳入硬体主管John Ternus的职责范围，巩固了他将来接替库克、出任行政总裁的可能性。

报道引述知情人士指，自2011年起领导苹果公司，并在去年11月年满65岁的库克，在去年年底已任命Ternus负责管理公司的设计团队，意味扩大其职责范围，让他接手了公司其中一大关键职能。

新职责具特殊意义

这些职责在苹果公司具有特殊意义，因这个涵盖对硬体和软件设计管理的职位长期以来由资深领导者出任。自乔布斯时代以来，苹果的成功始终与其产品的外观和使用体验密切相关。

知情人士透露，Ternus现在在内部被称为库克管理团队中所有设计的「执行发起人」，意味他是设计人员和苹果高层之间的桥梁。

不过报道亦指，即使Ternus获扩权，也不代表库克即将卸任。预计他退休时，或以董事长的身份留任。苹果公司本月向股东表示，现任董事长Art Levinson将在公司2月股东大会后继续担任其职务，尽管他现在已经75岁，这是董事通常的退休年龄。这意味著董事长的过渡至少不会在2027年之前发生。