庄臣控股3雇员涉贪遭廉署拘留 公司服务本港多个大型街道清洁

庄臣控股（1955）停牌，表示廉政公署在本月21日，到访该公司的香港主要营业地点执行搜查令，其1名高级管理层成员及2名雇员被廉署拘留，三人均非董事会成员，署方正调查相关雇员涉嫌触犯《防止贿赂条例》第9(1)条。公司将于周五（23日）复牌，该股上周二股价大跌8.2%，自此打后5个交易日都平收0.56元。

庄臣：董事无被捕 无人被检控

庄臣控股指，该公司将监察此事宜，并于适当时候征询必要的法律意见。该公司表示，并没有董事或其他雇员就调查被拘捕，而且任何附属公司、董事及雇员概无被廉署提出检控。

庄臣控股表示，鉴于调查，董事会已决议即时暂停相关雇员的所有营运、行政及执行职务及权力，直至另行通知为止，认为目前业务及营运维持正常。

廉署：涉批出多份合约予分判商 拘捕14人

廉署指出，日前拘捕14名人士，包括一间提供清洁服务的上市公司一名高级管理层成员及两名经理级雇员，怀疑他们串谋向三间分判商收受利益，以批出多份合约予该些分判商。

上市公司被捕人士涉托家人买3物业

廉署指，廉署人员在行动中搜查多个地点，包括上市公司及涉案分判商的办公室及被捕人士的住所，并检走多项证物，包括现金约100万元及大量名贵手表。该批手表估值逾1,000万元，涉嫌被用作「清洗」涉案贿款及相关犯罪得益。廉署调查又发现，其中一名上市公司被捕人士涉嫌透过家人购置3个住宅物业，当中约800万元资金来自其中一名分判商东主。

根据《防止贿赂条例》第9(1)条，关于代理人的贪污交易，任何代理人无合法权限或合理辩解，在业务行为上索取或接受任何利益，即属犯罪。

获政府大型合约 参与卫生署清洁支援服务

庄臣控股是香港主要的环境衞生服务供应商，服务范围包括楼宇清洁、街道清洁、公园及康乐场地清洁，以及防治虫鼠和垃圾运输等。根据该公司最新发布的中期财务数据，截至2025年9月30日的6个月内，其收益约为15.76亿元，按年大幅增长120.7%，但整体毛利率由6.1%下降至3.7%。期内公司纯利约为710万元，较去年同期的920万元减少22.6%，呈现出收益增长而利润下滑的局面。

期内，庄臣控股指业务取得突破，政府线方面成功获取不同区域多个大型街道清洁合约，包括油尖区、西区，亦取得其他政府部门的重大清洁合约，包括海事处的跨境客运码头、卫生署清洁支援服务。而中期业绩后，该公司亦已获取大型合约，如为旺角区、司法机构、多区大会堂、文娱中心及剧院提供清洁服务。

庄臣控股服务范围涵盖全港九新界，所提供的清洁服务包括楼宇校园清洁、公园及康乐场地清洁、街道清洁、消毒服务、防治虫鼠服务、垃圾运输服务及保安服务等。