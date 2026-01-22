潘功胜指今年降准降息还有一定空间 营造良好货币金融环境

中国人民银行党委书记、行长潘功胜表示，今年人民银行将继续实施好适度宽松的货币政策，把促进经济稳定增长、物价合理回升作为货币政策的重要考量，发挥增量政策和存量政策集成效应，并强调，今年降准降息还有一定空间。

将会灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具

潘功胜接受《新华社》访问时表示，总量政策方面，将会灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。他续指，今年降准降息还有一定的空间，人民银行还将做好利率政策执行和监督，促进社会综合融资成本低位运行。

潘功胜还表示，要继续维护好金融市场的平稳运作，做好预期管理，维持人民币汇率在合理均衡水准上的基本稳定。加强债券市场、外汇市场、货币市场、票据市场、黄金市场监督管理。建立在特定情境下向非银机构提供流动性的机制性安排。继续以好支持资本市场的两项货币政策工具，支持资本市场稳定发展。

引导金融机构加力支持扩大内需、科技创新

至于在支持内需、科技创新等方面，潘功胜说，人民银行将会引导金融机构加力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域，是做强国内大循环和推动高质量发展的战略举措，包括加大政策支持力度，细化政策举措，不断提升金融服务实体经济高质量发展质效。

潘功胜还提出，将从优化货币政策目标体系、完善短中长期搭配、健全市场化利率形成、调控与传导机制、完善结构性货币政策工具体系、完善人民币汇率形成机制、提高政策沟通与政策透明度六方面推动建构科学稳健的货币政策体系。

