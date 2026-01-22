渣打One IFC财富管理中心启用 满足高端及跨境理财客需求

强攻财富管理业务的渣打香港，早已预告将增设财富管理中心，今日（22日）则正式宣布第六间位于中环的国际金融中心一期（One IFC）财管中心正式开幕，旨在更好服务高端客群。此前，该行分别于中环交易广场、铜锣湾、金钟各设1间财管中心，并于尖沙咀设有2间该类中心。

占地1万呎 专车接送服务

One IFC财管中心占地1万平方呎，设有14间私人会议室，包括两间亲子友善「家庭会议室」，并设有常驻茶艺师，及提供专属轿车接送服务，进一步便利高端客户。此外，所有客户经理均以普通话为母语，操流利两文三语，满足不同地区的华人客户需要。

禤惠仪：去年本港财管及零售业务大幅增长

渣打香港兼大中华及北亚区行政总裁禤惠仪表示，受惠高端客户业务推动，去年首三季渣打香港的财富管理及零售银行业务大幅增长，而第六间财富管理中心开幕，印证该行更专注满足客户对高端及跨境理财的需要。

本港第六间财管中心

财富管理及零售银行业务主管文伟成表示，有见高端客户对财富管理需求殷切，渣打于中环开设第二间财富管理中心，并加强提供一站式跨境银行及国际投资服务，协助他们规划财富。