保诚3.75亿美元增持大马传统人寿业务 持股将增至70%

商业创科
更新时间：18:33 2026-01-22 HKT
发布时间：18:33 2026-01-22 HKT

保诚（2378）宣布，附属Prudential Corporation Holdings（PCHL）已签署协议，向Detik Ria Sdn. Bhd收购Sri Han Suria Sdn. Bhd.（SHS）额外19%的股权，代价约为15.2亿马币，即约3.75亿美元（约29.25亿港元）。而SHS为Prudential Assurance Malaysia Berhad（PAMB）的控股公司。待交易完成后，保诚合共持有SHS的股权将增至70%。

PAMB为保诚于马来西亚的传统人寿保险业务。是次交易已获得马来西亚国家银行批准，预期将于短期内完成交易。

信诚：彰显对马来西亚深切承诺

保诚执行总裁华康尧（Anil Wadhwani）表示，是次增持PAMB的股权，彰显保诚对马来西亚的深切承诺，并对当地前景的信心。

根据保诚集团截至2025年6月30日止六个月财务业绩，是次交易应对保诚的每股盈利、传统内含价值及每股股东权益产生增益作用。

