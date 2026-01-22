Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界11 SKIES据报多个租户退租 包括周大福珠宝

商业创科
更新时间：17:35 2026-01-22 HKT
发布时间：17:35 2026-01-22 HKT

彭博报道，新世界（017）旗下位于机场的11 SKIES商场，正面临有多个租户纷纷中止租约并撤出，当中包括同系的周大福珠宝（1929）。新世界未有回应报道。

报道指，除了周大福珠宝，日本服装品牌Uniqlo、运动服品牌Y-3，以及六福珠宝，亦已撤出11 SKIES。

新世界须每年支付至少18亿保证租金

11 SKIES为机管局航天城项目一部分，并由新世界拥有及营运，报道引述招标文件显示，新世界须在2028年至2066年期间，每年向机管局支付项目总收入的30%，最少亦要缴交18亿元保证租金。

传机管局自行洽新买家

报道引述消息人士指，机管局与新世界至今未就11 SKIES项目达成新协议，当局正在考虑自行对外接洽潜在买家，商讨接手事宜。早前报道指，机管局的方案包括放弃部分保证租金，以换取对项目控制权。

