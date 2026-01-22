Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

据报OpenAI奥特曼晤中东投资者 寻求至少500亿美元融资

商业创科
更新时间：10:20 2026-01-22 HKT
发布时间：10:20 2026-01-22 HKT

彭博引述知情人士报道，OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）最近在中东与顶级投资者会面，希望为一轮新的投资募集至少500亿美元的资金。

报道指，奥特曼最近到访中东，包括与阿布达比国家支持基金的人士会面。OpenAI计划在这轮融资中筹集500亿美元或更高金额，估值约为7,500亿至8,300亿美元。彭博报道又指，OpenAI最近又与亚马逊洽谈，希望筹集至少100亿美元。

OpenAI近年已筹集数十亿美元，以帮助支付晶片、数据中心和人才的巨额成本，用于开发新的人工智能系统，并推广更广泛的应用。该公司已承诺在未来几年投入超过1.4万亿美元用于AI基础设施。

除了OpenAI，Anthropic和马斯克的xAI等多间顶级AI开发商，已转向资金雄厚的中东投资者。OpenAI早前已从阿布达比科技投资公司MGX获得融资。它还与G42合作，在阿拉伯联合酋长国建立大型数据中心。

相关文章：马斯克轰ChatGPT诱导自杀 Altman反击自动驾驶更致命

 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
4小时前
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
01:51
财政预算案2026｜长者自住物业可豁免交差饷？政府「落闸」：令宽减机制变复杂
社会
14小时前
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
日本制电视最后堡垒失守 中资全面承接Sony及BRAVIA 盘点5大日企退场
商业创科
17小时前
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
大埔屋邨「头七蜡烛」被擅自清走 户主怒轰无通知 夜更保安「无间道」式爆内幕｜Juicy叮
时事热话
21小时前
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
01:17
驻天津处主任郑震生自爆受款待后被炒 政制局: 有违反《防止贿赂条例》之嫌 已转介执法部门跟进
政情
12小时前
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
陈自瑶13岁女王靖乔情窦初开 与男友锡锡相被流出 妈咪盼外界尊重女儿：需要空间和隐私
影视圈
12小时前
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
「最强小三」惊爆被百亿男友「闩水喉」自揭因不安份守己需问银行借钱：我系癫㗎
影视圈
12小时前
格陵兰之争｜特朗普多次将格陵兰误称冰岛 称美国将永久参与格岛矿产权益
即时国际
5小时前
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
62岁阿伯获上市公司即请 见工个半钟收Offer 霸气反问：「啲后生仔女去晒边？」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT