据报OpenAI奥特曼晤中东投资者 寻求至少500亿美元融资

彭博引述知情人士报道，OpenAI行政总裁奥特曼（Sam Altman）最近在中东与顶级投资者会面，希望为一轮新的投资募集至少500亿美元的资金。

报道指，奥特曼最近到访中东，包括与阿布达比国家支持基金的人士会面。OpenAI计划在这轮融资中筹集500亿美元或更高金额，估值约为7,500亿至8,300亿美元。彭博报道又指，OpenAI最近又与亚马逊洽谈，希望筹集至少100亿美元。

OpenAI近年已筹集数十亿美元，以帮助支付晶片、数据中心和人才的巨额成本，用于开发新的人工智能系统，并推广更广泛的应用。该公司已承诺在未来几年投入超过1.4万亿美元用于AI基础设施。

除了OpenAI，Anthropic和马斯克的xAI等多间顶级AI开发商，已转向资金雄厚的中东投资者。OpenAI早前已从阿布达比科技投资公司MGX获得融资。它还与G42合作，在阿拉伯联合酋长国建立大型数据中心。

