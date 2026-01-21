银行公会料本港减P空间小 1个月HIBOR区间波动 孙煜：银行业整体风险可控

银行公会主席、中银香港（2388）副董事长兼总裁孙煜表示，美国经济增长动能逐渐恢复，劳动市场具韧性，预料1月份减息可能性不大，全年则料减息2次。他又指，本港1个月拆息（HIBOR）呈区间波动，利率曲线轻微陡峭，中长期拆息则与美元挂钩，料港美息差介乎80至100基点，且港元触及强方兑换保证的机会不大，而本港银行最优惠利率（P）已处于历史低位，调整空间较小。

银行审慎管理贷款风险

孙煜表示，本港整体环境稳中向好，住宅市场回暖，但由于外部环境仍充满不确定性，商业房地产仍处于调整期。他又指，业界持续审慎管理贷款风险，全面评估客户财务状况和还款能力等，审慎作出拨备安排，相信银行业整体风险可控。

内企出外及十五五规划 产生融资需求

孙煜提到，去年整体经济复苏，融资环境改善，去年首11个月，银行业贷款总额重回10万亿港元，年内增长1%。他表示，今年贷款需求仍要视乎经济增长，诸多内地企业借助香港出海及国家「十五五」规划推进及粤港澳大湾区建设深化，预期会产生各类融资需求，对贷款业务提供支持。

银行重点巩固离岸人民币枢纽

人民币方面，孙煜指出，巩固离岸人民币业务枢纽地位是今年银行业重点工作，香港凭借内联外通的独特优势，银行业界将主动对接新政策，丰富离岸人民币产品与应用场景，拓展跨境融资服务，强化市场枢纽功能与全球辐射力。

以体恤及灵活原则 处理宏福苑按揭个案

对于大埔宏福苑支援情况，孙煜表示，银行业界已就火灾推出两轮合共11项支援措施，包括6个月的按揭还款宽限期，后续方案由于涉及法律、保险、楼宇修复，仍有待各方商讨，银行业界将以体恤和灵活原则处理每宗按揭个案。

推长者友善指引 冀促进普及金融

另外，金管局与银行公会宣布推出《长者友善银行服务指引》，并更新《无障碍银行服务实务指引》孙煜表示，银行业界会继续应社会和科技发展，适时改进相关指引服务，进一步促进普及金融发展。