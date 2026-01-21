中银推「全球综合服务」 客户可同步浏览中港户口 环球汇款免手续费

中银香港（2388）宣布推出「全球综合服务」，包括与中国银行（3988）共同推出「全球帐户服务」、中银香港手机银行的「环球汇款」服务，以及与中行海外分行共同提供的「环球见证开户」与「全球互认」服务。

全球帐户服务将拓至东南亚

中银香港个人金额产品部总经理周国昌指出，「全球化是趋势，亦是机遇」，去年12月推出「全球帐户服务」以来，已有数以万计的用户使用，下一阶段将优先拓展至东南亚地区，其中「全球帐户服务」预计年内完成覆盖。

中银指出，全新「全球帐户服务」让客户只需登入中国银行或中银香港手机银行，完成认证及授权后，即可随时浏览在中国银行集团于内地及香港个人帐户的余额及资产总值。

中银香港于手机银行新增「环球汇款」功能，客户可透过此全新渠道，以港元、人民币及多达15种外币，将资金汇至全球超过200个国家或地区，满足留学、置业、或国际支付结算等多元需要，全程免手续费。

无需跨境完成海外开户

中银客户亦可透过「环球见证开户」与「全球互认」服务，在全球多达超过10个国家或地区，开立当地中国银行帐户或中银香港帐户，当中无需跨境即可完成，并凭单一身份享受对应多地的客户配套服务。

中银去年首11月跨境客户增40%

另外，中银香港副总裁陈文表示，截至去年11月，该行整体跨境客户数目按年增长40%，而香港作为国际金融中心，将依托中国银行集团全球化网络布局，持续强化跨境金融服务能力。