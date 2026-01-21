Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Airwallex收购Paynuri进军韩国 香港企业可直接接触韩国数码经济

商业创科
更新时间：16:47 2026-01-21 HKT
发布时间：16:47 2026-01-21 HKT

金融服务平台Airwallex宣布，收购韩国支付整合平台Paynuri，该公司持有当地电子支付结算及预付电子支付工具发行与管理业牌照，以及外汇业务机构登记。Airwallex指，透过是次收购，将协助韩国企业跨境拓展，同时支援全球企业更无缝营运。

韩国推出全球企业帐户及收单服务

Airwallex表示，随著进入韩国市场，当地企业将可透过服务全面的平台，以管理多个市场及多种货币的财务营运，收购完成后，将在韩国推出全球企业帐户及收单服务，并计划于2026年陆续推出更多解决方案。

该公司亦计划于2026年持续扩展韩国市场，并于多个职能范畴招聘专业人才，目标在年底前将团队规模人数增加至20人。

「韩流」价值2030年料达2000亿美元

Airwallex指出，「韩流」推动韩国娱乐及消费品于全球的需求，相关市场价值预计在2030年达到1,980亿美元，将为韩国企业提供更高效的金融工具，助其更轻松便捷地拓展全球业务。

是次Airwallex的收购紧接其最近完成的G轮融资，该轮融资令Airwallex估值达80亿美元，较前一轮增长约30%。Airwallex指，正加快于韩国等核心市场建立安全及合规的金融基础设施。

Airwallex：成韩企进军内地理想跳板

Airwallex亚太区总经理陈君洋表示，韩国是香港第五大贸易伙伴，两地商品贸易总额超过3,500亿港元，此次收购不仅加速在韩国的业务布局，亦让香港企业直接接触韩国的数码经济，成为韩国企业进军中国内地及亚洲其他市场的理想跳板。

首尔投资振兴财团（Invest Seoul）理事长李知炯表示，相信Airwallex进军韩国市场，将进一步提升本地及全球企业的财务营运环境。

Airwallex去年亚太区收入增85%

Airwallex持续扩展在亚洲主要市场的业务布局，目前已进入香港、日本、新加坡、马来西亚、印尼及越南。该公司在2025年亚太区收入按年增长85%，及按年交易量增长71%；全球业务方面，年度经常性收入在去年12月突破12亿美元，总支付交易量达2,600亿美元。

