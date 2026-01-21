阿里入股传统核电项目 分析料资本力量助推动技术突破

人工智能（AI）发展与电力能源息息相关，其中阿里系去年已押注新型核能后，近日更出手传统核电项目。据内媒《科创板日报》引述企查查APP工商信息指出，近日中核（象山）核能有限公司成立，并由中国核电旗下中核浙能能源有限公司、宏润建设、雅戈尔集团有限公司、阿里巴巴旗下上海毅旗网络科技有限公司等共同持股。

报道指出，中核（象山）核能的法定代表人为钟华，注册资本2.5亿人民币，经营范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务、辐射监测、检验检测服务、热力生产和供应、业务培训、发电技术服务，以及从事投资活动等。

去年也曾押注新型核能

报道指出，阿里系早前亦曾押注核能领域，包括直接出资可控核聚变技术研发商诺瓦聚变，以及蚂蚁集团对另一可控核聚变研发商星能玄光也进行了投资。至于此次入股中核（象山）核能，则标志着阿里正式切入传统核电行业。

对于阿里的战略意图，工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林表示，此举兼具财务投资与战略布局双重考量，具体可概括四大核心目的，包括稳定的财务投资回报是、提前占位布局未来市场、构建供应链协同生态，以及撬动区域资本协同发力，依托阿里在资本市场的影响力，能够吸引更多长三角民营资本参与核能产业，推动行业技术迭代升级。

海豚社创始人李成东则指，与美国能源供需格局不同，内地电力供应相对充足，阿里此次投资并非出于自身能源短缺的需求，更多是响应国家能源技术创新战略，以资本力量支持国内核能技术的突破与发展。