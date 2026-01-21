Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界据报赶于6月底前出售资产 涉本港核心物业 为达成全年270亿销售目标

商业创科
更新时间：16:15 2026-01-21 HKT
发布时间：16:15 2026-01-21 HKT

彭博社引述消息报道，新世界（017）正寻求于6月底前财年完结前，出售最少一项资产，包括香港的核心资产，旨在达成全年270亿元的销售目标，并产生正现金流。新世界未有回应报道。

分析料资金缺口逾80亿元

报道指，新世界于最近的投资者会议上表示，正努力于本财年实现正现金流，并加快资产处置，以填补数十亿美元的缺口。该集团未有披露具体的资产或交易规模，部分投资者则估计，资金缺口或80亿港元以上。

相关新闻：新世界曾急升逾两成 郑家纯称周企作为母公司 冀创造「双赢」交易

投资者对港核心资产反应冷淡

报道引述消息人士又指，新世界倾向出售位于香港一项核心资产，但投资者反应较冷淡，阻碍其剥离其他项目的计划。

早前彭博报道指，新世界潜在出售的资产包括瑰丽酒店集团，亦曾考虑出售内地的杭州、深圳及上海的K11项目。报道指出，新世界出售资产进展缓慢，主要在估值方面有分歧，包括旗下K11 Art Mall洽售讨论超过一年，机场11 SKIES项目亦未与机管局就相关安排达成共识。

上年度率先实现正现金流

新世界截至去年6月底的上个年度，成功达成260亿元物业销售目标，并率先达成现金流转正，遂于今年度的销售目标调升至270亿元。目前该集团持续推进「减债七招」，并维持业务如常运作。

相关新闻：拆解地产股创新高之谜 受惠3大提振 李声扬：楼市寒冬已转向复苏

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
00:46
南丫海难│死因庭裁定39名罹难者「非法被杀」
社会
7小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
21小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
18小时前
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
邓兆尊被问「最穷只得1亿」都市传闻 真实反应显示身家深不见底 网传靠收息赚17亿
影视圈
8小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
2026-01-20 12:25 HKT
$250深圳食牛得「7成饱」 港男呻笨：又话深圳食饭平既？网民揭真相：只因北上唔识「呢样嘢」｜Juicy叮
$250深圳食牛得「7成饱」 港男呻笨：又话深圳食饭平既？网民揭真相：只因北上唔识「呢样嘢」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
大家乐优惠攻略！店内1招激悭$40 茶市晚市都适用
饮食
5小时前