新世界据报赶于6月底前出售资产 涉本港核心物业 为达成全年270亿销售目标

彭博社引述消息报道，新世界（017）正寻求于6月底前财年完结前，出售最少一项资产，包括香港的核心资产，旨在达成全年270亿元的销售目标，并产生正现金流。新世界未有回应报道。

分析料资金缺口逾80亿元

报道指，新世界于最近的投资者会议上表示，正努力于本财年实现正现金流，并加快资产处置，以填补数十亿美元的缺口。该集团未有披露具体的资产或交易规模，部分投资者则估计，资金缺口或80亿港元以上。

投资者对港核心资产反应冷淡

报道引述消息人士又指，新世界倾向出售位于香港一项核心资产，但投资者反应较冷淡，阻碍其剥离其他项目的计划。

早前彭博报道指，新世界潜在出售的资产包括瑰丽酒店集团，亦曾考虑出售内地的杭州、深圳及上海的K11项目。报道指出，新世界出售资产进展缓慢，主要在估值方面有分歧，包括旗下K11 Art Mall洽售讨论超过一年，机场11 SKIES项目亦未与机管局就相关安排达成共识。

上年度率先实现正现金流

新世界截至去年6月底的上个年度，成功达成260亿元物业销售目标，并率先达成现金流转正，遂于今年度的销售目标调升至270亿元。目前该集团持续推进「减债七招」，并维持业务如常运作。

