长和传分拆全球电讯业务於伦敦香港双重上市

据外电报道，长和（001）正考虑将其全球电讯业务从集团分拆后，最早于第三季在伦敦和香港双重上市。

长和最新报61.35元，升0.82%。

报道指，长和计划将其欧洲、香港及东南亚的电讯业务分拆再上市，估值可能约200亿美元，并以伦敦作为主要上市地点，香港作为第二上市地点。据报由高盛、花旗及德银正与长和合作进行此次分拆上市。

其中一位消息人士称，这部分电讯业务有望走快速通道纳入英国富时100指数。

长和发言人回应称，不评论市场传闻。