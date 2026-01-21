长和传分拆全球电讯业务於伦敦香港双重上市
更新时间：15:26 2026-01-21 HKT
发布时间：15:26 2026-01-21 HKT
发布时间：15:26 2026-01-21 HKT
据外电报道，长和（001）正考虑将其全球电讯业务从集团分拆后，最早于第三季在伦敦和香港双重上市。
长和最新报61.35元，升0.82%。
报道指，长和计划将其欧洲、香港及东南亚的电讯业务分拆再上市，估值可能约200亿美元，并以伦敦作为主要上市地点，香港作为第二上市地点。据报由高盛、花旗及德银正与长和合作进行此次分拆上市。
其中一位消息人士称，这部分电讯业务有望走快速通道纳入英国富时100指数。
长和发言人回应称，不评论市场传闻。
最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
2026-01-20 15:32 HKT
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT