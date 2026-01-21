马斯克轰ChatGPT诱导自杀 Altman反击自动驾驶更致命

Tesla行政总裁马斯克继早前入禀法院要求OpenAI及其合作伙伴微软赔偿最多约1,340亿美元（约1.05万亿港元）后，与OpenAI创办人Sam Altman的争拗持续升级，两人在社交平台上发表了一系列激烈的帖文，其中马斯克炮轰ChatGPT诱导自杀，Altman则反击自动驾驶更致命。

ChatGPT与9宗死亡事件有关

综合媒体报道，马斯克对于社交平台上一篇关于ChatGPT的帖文作出回应时，写上「不要让你的亲人使用ChatGPT」。该篇获转发的帖文提到，ChatGPT已证实与9宗死亡事件有关，其中5宗据称是由于其互动导致自杀身亡，受害者包括青少年和成年人。

Altman其后很快作出回应，承认营运一个拥有近十亿用户的AI平台挑战巨大，并称「有时你们抱怨ChatGPT限制太多，但遇到类似情况又说它太宽松。近十亿人都在使用它，其中一些人的精神状态可能非常脆弱，我们会继续尽最大努力把事情做好，也深感责任重大，必须做到最好，但这些都是悲剧性的复杂情况，理应得到尊重」。

逾50人死于与自驾相关事故

同时，Altman亦批评Tesla的自动驾驶技术不安全。他表示，已有超过50人死于与自动驾驶相关事故，自己只坐过一次配备这种装置的车，而且是很久以前的事，「但当时第一个反应就是Tesla推出这种装置远非安全之举」。

此外，他表示「Grok的一些决策，我就不多说了」，又称马斯克将「每项指控都等同于认罪」这句话理解得太远了。

报道提到，Tesla自动驾驶技术的安全隐患一直是多宗过失致死诉讼的核心，其中包括一宗2019年发生在佛罗里达州的车祸，该车祸导致一名22岁女子死亡，陪审团更认定Tesla对车祸负有33%的责任，并判给原告3.29亿美元的赔偿金。

