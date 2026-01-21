黄仁勋拟月底访华 或成Nvidia关键时刻

据彭博报道，英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋计划1月下旬前往中国，努力为公司开拓人工智能晶片的关键市场。

未知会否与高级官员会面

报道引述消息指，黄仁勋将在农历新年假期前到中国参加公司聚会，并预计将访问北京，但目前尚不清楚会否与中国高级官员会面，其行程亦有可能根据会面安排而进行调整。

报道提到，黄仁勋这次访华是他每年这个时候的例行行程，亦是对英伟达来说的关键时刻，因美国早前已放宽对H200晶片出口到中国的规定，但中国政府官员正在决定允许进口多少晶片。

