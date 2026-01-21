深圳京东MALL获港客青睐 包括体检中心 拟年内攻港

京东（9618）旗下深圳门店近年甚受香港顾客青睐，京东MALL、健康体检中心及七鲜超市的港客流量持续稳定，集团更公布计划今年将京东MALL拓展至香港市场，进一步深耕港人消费需求。

10部咖啡机有3部由港客购买

京东MALL咖啡机专区导购透露，来店顾客中港客占比达五、六成，每售出10部咖啡机即有两、三部由港客购买，烘焙、电竞等30多个主题体验区亦常见港客身影。目前京东MALL在全国累计开设26家门店，店内不乏价值逾百万元的高端电视等商品。

京东健康体检中心护理部护士长表示，周末经常有港客单独或以企业团队方式到访体检。中心企业团体客户占比70%，个人客户占30%，每单体检均价逾2,000元（人民币，下同），周末最大接待量可达150至180人，性价比与体验感获港客认可。

鲜奶及酸奶等最受港客欢迎

深圳七鲜超市副店长则指，港客在超市客流中平均占比15%，周末高峰期升至20%，鲜奶、酸奶、24小时鲜菜等近50款计价商品最受港客欢迎，随春节临近港客人流逐步攀升。该店曾是全国现金流水最高的门店，港客过往一周现金消费约20万元，现随支付方式多样化，现金使用量已减少。

为进一步便利港人，京东香港宣布周末开通福田口岸免费直通巴士，接送港人北上逛京东Mall、京东体检中心、七鲜超市等场所，参与者可享超过800元礼包及离境退税等福利，打卡可换领优惠券或嘉年华门票。

港人于深圳京东MALL除了可以免费实试每款电器或潮玩数码产品外，于现场购买产品并符合相关条件，即可享离境退税服务。

包括外国人或港澳台旅客，在内地连续居住不超过183日； 同一境外旅客，须于同一日在京东MALL购物，且购买的退税物品金额达人民币200元或以上； 购买的退税物品须为未拆封、未启用或未消费； 退税物品购买日距离离境日不超过90日； 境外旅客离境日距离最后入境日未超过183日； 所购买退税物品须由境外旅客本人随身携带或随行托运出境。

退税步骤及办理地点：

退税方法亦非常简单，港人在京东MALL购物后，即可携同产品单据、个人身份证件或护照，到3楼的服务中心柜枱办理退税申请，成功申请后职员会签发一张退税申请单。但要注意，正式的退税手续并非在服务中心完成，而是要到「退税办理点」辨理，分别位于深圳宝安国际机场、蛇口港、深圳湾口岸、福田口岸、罗湖口岸及文锦渡口岸。顾客保留退税申请单及物品发票，于离境时到以上退税点办理海关验证，即可办理退税申请。

