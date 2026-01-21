Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳京东MALL获港客青睐 包括体检中心 拟年内攻港

商业创科
更新时间：09:28 2026-01-21 HKT
发布时间：09:28 2026-01-21 HKT

京东（9618）旗下深圳门店近年甚受香港顾客青睐，京东MALL、健康体检中心及七鲜超市的港客流量持续稳定，集团更公布计划今年将京东MALL拓展至香港市场，进一步深耕港人消费需求。

10部咖啡机有3部由港客购买

京东MALL咖啡机专区导购透露，来店顾客中港客占比达五、六成，每售出10部咖啡机即有两、三部由港客购买，烘焙、电竞等30多个主题体验区亦常见港客身影。目前京东MALL在全国累计开设26家门店，店内不乏价值逾百万元的高端电视等商品。

京东健康体检中心护理部护士长表示，周末经常有港客单独或以企业团队方式到访体检。中心企业团体客户占比70%，个人客户占30%，每单体检均价逾2,000元（人民币，下同），周末最大接待量可达150至180人，性价比与体验感获港客认可。

鲜奶及酸奶等最受港客欢迎

深圳七鲜超市副店长则指，港客在超市客流中平均占比15%，周末高峰期升至20%，鲜奶、酸奶、24小时鲜菜等近50款计价商品最受港客欢迎，随春节临近港客人流逐步攀升。该店曾是全国现金流水最高的门店，港客过往一周现金消费约20万元，现随支付方式多样化，现金使用量已减少。

为进一步便利港人，京东香港宣布周末开通福田口岸免费直通巴士，接送港人北上逛京东Mall、京东体检中心、七鲜超市等场所，参与者可享超过800元礼包及离境退税等福利，打卡可换领优惠券或嘉年华门票。

相关文章：京东香港启动幸福家计划 主打公屋「千几蚊包哂全屋家电」 1件免费送货

延伸阅读：深圳京东MALL退税条件及要求

港人于深圳京东MALL除了可以免费实试每款电器或潮玩数码产品外，于现场购买产品并符合相关条件，即可享离境退税服务。

  1. 包括外国人或港澳台旅客，在内地连续居住不超过183日；
  2. 同一境外旅客，须于同一日在京东MALL购物，且购买的退税物品金额达人民币200元或以上；
  3. 购买的退税物品须为未拆封、未启用或未消费；
  4. 退税物品购买日距离离境日不超过90日；
  5. 境外旅客离境日距离最后入境日未超过183日；
  6. 所购买退税物品须由境外旅客本人随身携带或随行托运出境。

退税步骤及办理地点：

退税方法亦非常简单，港人在京东MALL购物后，即可携同产品单据、个人身份证件或护照，到3楼的服务中心柜枱办理退税申请，成功申请后职员会签发一张退税申请单。但要注意，正式的退税手续并非在服务中心完成，而是要到「退税办理点」辨理，分别位于深圳宝安国际机场、蛇口港、深圳湾口岸、福田口岸、罗湖口岸及文锦渡口岸。顾客保留退税申请单及物品发票，于离境时到以上退税点办理海关验证，即可办理退税申请。

京东MALL

  • 地点：深圳南山区粤海街道南海大道2746号海雅缤纷广场1至6楼
  • 营业时间︰周一至周四10am-10pm、周五至周日10am-10:30pm
  • 交通：深圳地铁9号线「南山书城站」A或B出口

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
港人被困观塘海滨24小时无人商店 需做1事方可离开？最后无奈咁解决 网民：停电就大镬
生活百科
18小时前
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
格陵兰争端吓窒市场 资金流出美国 道指泻逾700点 丹麦退休基金清仓美债
股市
11小时前
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
36岁女患肺癌病逝 生前爱跑步喝黑咖啡 「健康」习惯竟成催命符？
保健养生
16小时前
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
由洗碗工变600亿金融科企掌舵人 坚持每周工作100小时 明言「努力非选项，是生存」
投资理财
2026-01-20 06:00 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你
影视圈
13小时前
孭B跑渣马男子来自广西比赛后已离港 警接报疑涉虐儿 正联络来港助查
突发
13小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
16小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
21小时前