莎莎上季营业额升13% 港澳同店增15% 旅客消费意欲好转

莎莎国际（178）公布，截至去年底的季度整体营业额11.59亿元，按年增长12.5%。莎莎指出，随著到访香港及澳门的内地旅客量持续上升，港澳传统旅游区店舖，录得比预期理想的增幅。

莎莎：传统旅游旺区销情较预期理想

上季莎莎线下业务营业额9.52亿元，按年增加12%。其中香港及澳门营业额8.52亿元，按年多11.8%，同店销售增长14.7%，每宗交易平均金额亦上升9.4%。莎莎指出，铜锣湾、旺角及尖沙咀等传统旅游旺区的分店，销情较预期理想，来自旅客的销售明显提升，显示旅客的消费意欲有所好转，其中访港内地旅客光顾莎莎的占比进一步增加。

至于东南亚线下营业额1亿元，增长14%，莎莎指，将持续留意东南亚的业务表现，相信当地业务表现还有很大的优化及提升空间。

线上销售增15% 向内地推广正版正货

线上业务方面，销售额录得2.07亿元，增长14.9%，该公司指，继续活跃于热门社交平台，包括内地顾客常用的社交媒体，除了介绍产品及推广优惠，更将莎莎「正版正货」和「优质服务」的声誉，进一步于线上渠道传播及推广，令莎莎会员数量持续增加。

截至去年底，莎莎共营运159间线下店舖，按季净增2间，其中港澳门店维持84间。