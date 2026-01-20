Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富卫香港新总部开幕 马时亨：印证对港长远承诺 「香港保险市场非常好」

商业创科
更新时间：17:31 2026-01-20 HKT
发布时间：17:31 2026-01-20 HKT

富卫集团（1828）旗下富卫香港宣布，为配合其策略性业务增长，位于鲗鱼涌太古坊的「富卫中心」（FWD Tower）正式成为富卫香港总部，并于今日举行开幕典礼，标志著公司进入业务发展的新里程。富卫集团董事会主席马时亨表示，「富卫中心」的启用印证富卫对香港作为国际金融中心的长远承诺，以及对香港本地以至内地访客业务前景的信心。

目标现有10市场市占前三

马时亨表示，「香港保险市场做的非常之好」，称集团现时在10个市场发展业务，其中香港和泰国表现较好，并透露集团业绩优于大市，未来目标在现有的十个市场中市占率都可成为前三。他又指，新总部整合工作已稳步推进，计划今年完成搬迁。

香港代理人数年均增约10%

富卫大中华区常务董事兼香港行政总裁柳志坚指，香港代理人数过去年均增约10%，目标将营销队伍从2025年底的4500人扩充至6000人，并对今年业务增长有信心。

技术投入方面，柳志坚指，集团每年在IT预算接近1亿美元（约7.7亿港元），赞助活动的预算亦逐年增加 。马时亨补充说，将重点布局AI技术应用，用于优化客户咨询、产品说明及后台营运效率，但强调「AI不能取代人」，不会取代人际服务的温度。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
23小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
9小时前
搜救人员在现场找寻失踪直升机。请者提供图片
01:00
日本阿苏火山直升机失踪现场照片曝光 香港游客：天气多云或影响能见度
即时国际
1小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
5小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
01:19
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
9小时前
02:04
饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）
政情
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
7小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
6小时前