富卫香港新总部开幕 马时亨：印证对港长远承诺 「香港保险市场非常好」

富卫集团（1828）旗下富卫香港宣布，为配合其策略性业务增长，位于鲗鱼涌太古坊的「富卫中心」（FWD Tower）正式成为富卫香港总部，并于今日举行开幕典礼，标志著公司进入业务发展的新里程。富卫集团董事会主席马时亨表示，「富卫中心」的启用印证富卫对香港作为国际金融中心的长远承诺，以及对香港本地以至内地访客业务前景的信心。

目标现有10市场市占前三

马时亨表示，「香港保险市场做的非常之好」，称集团现时在10个市场发展业务，其中香港和泰国表现较好，并透露集团业绩优于大市，未来目标在现有的十个市场中市占率都可成为前三。他又指，新总部整合工作已稳步推进，计划今年完成搬迁。

香港代理人数年均增约10%

富卫大中华区常务董事兼香港行政总裁柳志坚指，香港代理人数过去年均增约10%，目标将营销队伍从2025年底的4500人扩充至6000人，并对今年业务增长有信心。

技术投入方面，柳志坚指，集团每年在IT预算接近1亿美元（约7.7亿港元），赞助活动的预算亦逐年增加 。马时亨补充说，将重点布局AI技术应用，用于优化客户咨询、产品说明及后台营运效率，但强调「AI不能取代人」，不会取代人际服务的温度。

