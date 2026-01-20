狮腾拓跨境电商解决方案 正洽大品牌合作 称内企出海意愿强

新加坡数码商务平台营运商狮腾控股（2562）去年12月正式推出一个名为「ShopHK」的企业对企业（B2B）平台，提供跨境电子商务解决方案。该公司联合创始人兼行政总裁戴可欣表示，目前正与大品牌洽谈有关事宜，未来数个月将会尝试与约200间香港公司洽谈。她指出，香港公司出海的意愿高，但部分与公司接触的过程中，因复杂、平台费用等问题而「缩沙」；内地企业的出海意愿比本地企业更强，可能因为内卷情况激烈，或更熟悉电商的运作。

寻求合适收购和并购机会

展望今年，她表示公司会继续与东南亚大型品牌、中国国企和央企合作，寻求盈利增长；并将利用AI、优化执行；以及推动出海，在不同市场寻找生态系统合作伙伴。

她提及，公司会持续寻求合适的收购和并购机会，包括资产代币化（Real-World Assets，RWA）、稳定币等相关的公司。她提及，公司有意与一些RWA公司，联同澳交所合作，将有意出海的公司所拥有的债券作融资工具，换取出海资金。被问及近期股价已回落不少，会否考虑回购股份，她回应不排除这个机会。