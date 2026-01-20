Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

狮腾拓跨境电商解决方案 正洽大品牌合作 称内企出海意愿强

商业创科
更新时间：16:54 2026-01-20 HKT
发布时间：16:54 2026-01-20 HKT

新加坡数码商务平台营运商狮腾控股（2562）去年12月正式推出一个名为「ShopHK」的企业对企业（B2B）平台，提供跨境电子商务解决方案。该公司联合创始人兼行政总裁戴可欣表示，目前正与大品牌洽谈有关事宜，未来数个月将会尝试与约200间香港公司洽谈。她指出，香港公司出海的意愿高，但部分与公司接触的过程中，因复杂、平台费用等问题而「缩沙」；内地企业的出海意愿比本地企业更强，可能因为内卷情况激烈，或更熟悉电商的运作。

寻求合适收购和并购机会

展望今年，她表示公司会继续与东南亚大型品牌、中国国企和央企合作，寻求盈利增长；并将利用AI、优化执行；以及推动出海，在不同市场寻找生态系统合作伙伴。

她提及，公司会持续寻求合适的收购和并购机会，包括资产代币化（Real-World Assets，RWA）、稳定币等相关的公司。她提及，公司有意与一些RWA公司，联同澳交所合作，将有意出海的公司所拥有的债券作融资工具，换取出海资金。被问及近期股价已回落不少，会否考虑回购股份，她回应不排除这个机会。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
21小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
8小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
6小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
23小时前
旅客可乘搭直升机俯瞰阿苏火山。资料图片
00:42
日本阿苏火山观光直升机失踪 消防徒步搜救1男1女台湾旅客
即时国际
3小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
3小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
7小时前
02:04
饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）
政情
5小时前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
22小时前