马斯克与瑞安航空掀骂战 询问网民应否收购对方

马斯克与瑞安航空（Ryanair）在网上骂战延续至第二周，马斯克在与该公司CEO奥利里（Michael O’Leary）发生冲突后，再次浮出收购该航空公司的想法，并在社交平台X上询问网民应否收购瑞安航空。

Starlink影响成争拗起因

该事件起因是奥利里表示，由于天线安装在机舱顶部会增加重量和阻力，从而导致燃料成本上升，他不会考虑在机队上安装SpaceX的Starlink网络。马斯克随后称奥利里资讯不准确，并指瑞安航空不懂如何量测Starlink对燃油的影响，而奥利里则回击马斯克，对航空和阻力一窍不通，称其为「白痴」。

要求解雇瑞安航空CEO

马斯克于周一（19日）在自家社交平台X上发布民调，询问是否应该收购瑞安航空，并「让一个真名叫瑞安的人来掌管这家公司」。当天稍早，他回应瑞安航空的贴文，询问收购他们需要多少钱，并再次要求他们解雇奥利里。

瑞安航空的市值约为300亿欧元，奥利里在数十年间将该公司打造成该地区最大的廉价航空公司，他是该公司前十大股东之一，该公司股票去年上涨逾68%。