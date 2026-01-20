Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马斯克与瑞安航空掀骂战 询问网民应否收购对方

商业创科
更新时间：16:46 2026-01-20 HKT
发布时间：16:46 2026-01-20 HKT

马斯克与瑞安航空（Ryanair）在网上骂战延续至第二周，马斯克在与该公司CEO奥利里（Michael O’Leary）发生冲突后，再次浮出收购该航空公司的想法，并在社交平台X上询问网民应否收购瑞安航空。

Starlink影响成争拗起因

该事件起因是奥利里表示，由于天线安装在机舱顶部会增加重量和阻力，从而导致燃料成本上升，他不会考虑在机队上安装SpaceX的Starlink网络。马斯克随后称奥利里资讯不准确，并指瑞安航空不懂如何量测Starlink对燃油的影响，而奥利里则回击马斯克，对航空和阻力一窍不通，称其为「白痴」。

要求解雇瑞安航空CEO

马斯克于周一（19日）在自家社交平台X上发布民调，询问是否应该收购瑞安航空，并「让一个真名叫瑞安的人来掌管这家公司」。当天稍早，他回应瑞安航空的贴文，询问收购他们需要多少钱，并再次要求他们解雇奥利里。

瑞安航空的市值约为300亿欧元，奥利里在数十年间将该公司打造成该地区最大的廉价航空公司，他是该公司前十大股东之一，该公司股票去年上涨逾68%。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
21小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
8小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
6小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
23小时前
旅客可乘搭直升机俯瞰阿苏火山。资料图片
00:42
日本阿苏火山观光直升机失踪 消防徒步搜救1男1女台湾旅客
即时国际
3小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
3小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
7小时前
02:04
饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）
政情
5小时前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
22小时前