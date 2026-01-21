老牌房企转型AI医疗管理 伙酒店提供健康住宿 主席：必须对股东负责

在房地产市场低迷下，不少老牌企业寻觅转型出路，在港上市的北大资源（618）亦主动求变，由过往主要在青岛、杭州及重庆等13个城市发展房地产业务，转向布局医疗健康，发展以AI驱动的预防性健康管理。集团董事会主席黄启豪接受《星岛头条》专访时直言，跨界转型固然困难，但这并不是临时决定，而是一个顺势而为、提前布局的过程；同时，从重资产转向轻资产，亦是作为上市公司「必须对股东负责」的决定。

房地产放缓是客观现实

谈起房地产的过去，黄启豪回忆道「那个时代是挺好的，国内增长比较快，政府也支持。」据介绍，北大资源做了十多年房地产业务，主要包括住宅、商业、商务、城市综合体开发营运等，且曾于内地13个城市持有资产，包括青岛、杭州及重庆等地的住宅与综合体项目。

然而，近年整个房地产行业环境出现了明显变化。他指出，增长放缓、政策调整、资本回报周期拉长，都是客观现实。随着城镇化进程放缓，年轻人买楼意愿下降、生育率低迷，住房刚需也在减弱，加上金融投资渠道多元化，令房地产市场不如以往。他坦言，「作为一家上市公司，我还是得对股东负责。」在意识房地产未来难以像过去般爆发式增长后，决定转型寻找一个新行业。

2022年已埋下转型种子

转型的种子早在几年前就已埋下，自2022年起，北大资源开始布局医疗健康领域，并于2023年11月收购拥有近400年历史的中医品牌「叶开泰」，由此进入医疗大健康领域。随着去年AI技术爆发，才明确「AI医疗」的路线。不过，黄启豪指公司并未「一刀切」退出地产，而是逐步转向，注重存量资产管理，并谨慎配置资本，同时将新增资源逐步导向更具长期确定性的新行业。

至于为何选择AI医疗方向，他指「健康」是最长期的刚性需求，AI则是一个能够放大医疗效率、改善服务体验、提升可复制性的工具。如今医疗服务需求持续上升、人口老龄化、慢性病管理成为常态、传统医疗模式在人力与效率上面临瓶颈，因此AI与医疗结合是一个长期趋势，而非短期概念。

转型最大难题并非技术

跨界转型固然困难，但他坦言最大难题并非技术，而是组织与思维方式的转变。过去团队是项目导向，做地产项目重资产、重执行，现在要转向数据导向，做轻资产、做服务，很多员工一开始适应不了，要他们学习AI技术、转变工作思路，是个漫长的过程。

因此，转型需要很大的勇气，近年持续学习的同时，公司亦经历过重组。但他认为，团队多年积累的项目管理经验也是跨界优势，不管是建楼还是健康项目，核心都是相通，「宁可慢一点，也要走在正确的方向上」。

盼打造高黏性健康管理

如今北大资源主打轻资产路线，不自建场地，而是输出整套健康服务方案。黄启豪指出，问诊、卖药都是一次性交易，「留不住客户」，因此希望打造高黏性的预防性健康管理，其平台运作模式为用户透过检测获取健康数据，由AI进行分析后，生成个人化报告；再由专业健康教练介入，提供饮食、运动及生活习惯调整方案，最后通过持续跟进，形成高黏性。

他续指，这种模式负债压力小、回报率高且可复制性强，公司旗下ResoHealth健康平台去年底在杜拜落地，就与当地酒店合作，输出整套健康住宿方案，包括营养餐、瑜伽课程及红外线运动设备体验等。

待模式成熟后带回中港

长期保持运动的黄启豪，自身也非常关注身体状态。他反复强调「防大于治」的观念。在他看来，每个人最大的投资，就是自己的身体，「iPhone会叠代升级，人的身体也需要叠代」，而AI就是帮助人们精准了解身体状况的工具。AI医疗的价值不在于「取代医生」，而是辅助决策、长期健康管理，那些「关心自己身体、想活得更健康的人」便是其客户。

展望未来，他计划向更多国际酒店及企业客户扩展，待海外模式成熟后，再将这套健康管理体系带回香港和内地。随著人们的健康自主权越来越强，他认为商业保险的需求也会大幅增加，届时公司的健康数据体系，既能为保险公司提供支撑，也能为用户提供更全面的健康服务。