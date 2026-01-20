Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长和据报洽售爱尔兰移动营运商Three Ireland 股价曾升逾3%

商业创科
更新时间：15:51 2026-01-20 HKT
发布时间：15:51 2026-01-20 HKT

据英国《金融时报》引述消息报道，长和（001）正就将其爱尔兰移动营运商Three Ireland出售予Liberty Global进行谈判，并已进入后期阶段。该股午后曾升逾3%，高见62.15元；其后回落，最新报60.95元，升逾1%。

估值或达15亿欧元

根据New Street Research估计，Three Ireland估值可能高达15亿欧元。

报道提到，此次出售正值长和探索将其电讯资产上市之际，当中包括意大利营运商WindTre及英国营运商VodafoneThree的49%股份。据报伦敦是上市首选地点，但亦有可能选择香港上市，或放弃上市计划。

此外，集团亦正在考虑出售其在瑞典和丹麦的业务，但预计任何出售都不会影响IPO流程。

