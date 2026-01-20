煤气公司引入管道巡检无人机 员工称大大节省时间

煤气公司（003）表示，引入管道巡检无人机，以检测户外高压燃气输送管道，加快及精准掌握管道最新状态。根据介绍，管道巡检无人机具备激光气体检测功能，配以三维（3D）地形比对技术，可在空中沿管道路线进行监测，一旦发现气体泄漏，便即时发出报告，随即进行维修工程。

报告位置精准 提升维修效率

任职输气操作部系统维修组的陈廸奇（Dicky）指出，在未使用无人机前，煤气公司的输气操作部人员除了需要到现场沿管道进行巡查外，亦需要最少每3个月沿著管道的「阴极防蚀设备」进行检测，以进一步勘察地下管道状态。他续指，每次台风、黑雨等恶劣天气后，工作人员更须到现场进行额外检测，「背著大背包上山下山虽然辛苦，但并不困难，最难是在台风或暴雨后的检测」。

不过，自从引入管道巡检无人机，大大节省工程人员上山巡查的时间，而且报告位置精准，提升维修效率。此外，如果需要修复管道，工作人员可用无人机先了解周遭环境，有助工程人员掌握丛林的状况，减低进入丛林工作的风险。

称响应新质生产力发展

另一方面，煤气公司助理总经理—输气操作许庭茵亦指，以往进行管道检查，每次需要3位工程人员一组，以川龙至大榄一段路线为例，在山上沿管道步行检查约需16小时，要分两日进行完成，引入无人机令工程人员可以专注其他重要事项。

许庭茵表示，无人机计划只是公司响应新质生产力发展的开始，「我们已计划参与政府下一轮沙盒计划，以实现约15公里的超视距操作的目标，届时可把无人机巡查覆盖整段共15公里管道，进一步提升检测效率」。