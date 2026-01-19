虚拟保险公司指上月火险保费收益增80% 去年宠物险收入增三成

虚拟保险公司OneDegree公布，2025年首次录得全年盈利，为本港虚拟金融机构中最快转亏为盈的机构，全年收入达3.3亿元，按年增近4成。OneDegree副行政总裁周美华表示，该公司始终坚持布局蓝海市场，将继续积极科技化流程，目标5年内把总收入翻倍。

客户人数较开业初期增长19倍

周美华透露，公司2025年已实现超过7位数盈利，即破百万元，相比之下2024年仍处于约4000万元的亏损状态；另外2025年公司客户人数较2020年开业时增长19倍，累计保单数达24万张，总续保率高达9成。

周美华又指，宠物保险是公司的标志性产品，占总保单量约78%至85%，其中25%客户持有多于一张保单，年内续保率91%，而宠物保险收入按年增加28%。她续指，数字资产保险业务成立3年来，收入激增7倍，去年积极拓展中东市场以来，当地业务增长按年升1.5倍，而香港市场发展则稳健，目前市占率达7成。

12月火险保费收益增八成

火险方面，周美华透露，大埔宏福苑大火后，提高公众投保意识，推动需求上升，火险在去年12月保费收益按年增长80%。她又指，火险业务是公司继宠物保险后第二大个人保险收入，2025年按年增长近3成，续保率达90%，与2021年首推相比，收入增长逾6倍。家居保险方面，周美华表示，2025年全年家居保险收入按年增长近4成，逾6成客户选择至少一项附加保障。

员工人数维持100人以下：AI不取代人力

OneDegree亦表示，成立来5年间收入大增38倍，员工人数则维持于100人以下，科技相关员工占比25%。周美华指出，人工智能（AI）并非替代人力，亦无裁员计划，将针对客户服务及科技数据领域适度增加人数，优化服务。她又指，目前超过90%客户提交文件可透过系统检阅，2025年每名员工为公司带来业务收入按年增42%。

拓展宠物百货及宠物商圈合作

另外，非保险业务方面，周美华透露，正积极拓展「宠物百货」业务及宠物商圈合作业务，开业8个月来营业额已占策略伙伴开发业务近3成，并指2025年仍处于MVP（最小可行产品）测试阶段，未额外投入广告费用与团队建设，主要通过资源对接与客户需求挖掘逐步推进。