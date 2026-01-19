PAObank称「港口社区系统」发挥数据潜能 提升中小企融资效率

PAObank早前成为引入「港口社区系统」数据的银行，并作为试点案例协助探索系统数据替代传统货运证明文件的潜力，更获邀出席「港口社区系统」启用仪式，分享货运物流数据如何推动贸易融资数码化，加快行业升级。

助了解企业贸易流和资金流

该行表示，「港口社区系统」实现横跨海、陆、空的物流数据互联互通，为途径香港的货物建立完整且可靠的物流足迹；而港口社区系统中的进出报关数据及实时货运物流数据，有助银行了解企业的贸易流和资金流，从而减低信贷成本并提升贸易融资的效率。

PAObank副行政总裁及首席风险官黄欣保指出，该行作为平安集团在港综合金融平台之一，拥有科技赋能金融的愿景，早年已率先运用替代数据简化中小企融资，为业界建立标准。由于传统港口资讯较为分散，银行缺乏整合贸易数据，难以及时且准确地评估企业营运状况及信贷风险，影响融资效率，而「港口社区系统」提供统一、可靠及完整的物流数据，有助进一步打通业界数据壁垒，让银行拥有实时数据作参考，快速准确地评估中小企的业务状况，从而进行更精准的信贷审批，满足中小企资金需求。