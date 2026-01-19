汇丰、中银及渣打欢迎金管局CargoX项目建议报告 有望革新贸易融资

金管局今日（19日）发表《CargoX项目建议报告》。汇丰环球贸易方案部亚洲区主管高雅德（Aditya Gahlaut）表示，报告由金管局与业内专家紧密合作完成，当中清晰勾勒出路线图，将引领项目及参与机构共同开拓贸易融资的未来。

汇丰：有助中小企获融资资金

汇丰Global Trade Pulse贸易调查报告显示，超过三分之一的香港企业认为，获取量身定制的贸易融资方案，在应对复杂多变的贸易环境时带来最大帮助，而此项调查结果正正突显CargoX项目的意义和潜力，有望革新贸易融资流程，尤其有助资源有限的中小企获取融资资金。

高雅德指出，去年汇丰使用港口社区系统上的数据，成功完成CargoX试行交易，展现出物流数据在优化贸易融资方面的作用，能有效简化程序，令整体流程更为畅顺，未来将继续与数据提供方探索更多元化的应用实例，建立更普及和高效的环球贸易生态圈。

中银：推动数码化及跨境交易

中银香港交易银行部副总经理俞陈平表示，报告突出Cargox项目对推动本港贸易融资转型升级的重要作用，为推动贸易流程数码化、提升跨境交易效率提供清晰指引。该行提到，自项目启动以来，完成了首批利用港口社区系统（PCS）数据的试点业务，验证中医药材及食品进口等不同场景下货运物流及进出口报关等数据在贸易业务中的应用。

俞陈平又指，中银香港将持续推动贸易业务创新及数码化升级，积极与政府、业内专家及主要持份者紧密沟通，依托开放生态和政策协同不断拓宽数据交流合作，发挥贸易专业服务优势，构建更加现代化、数码化的贸易融资方案，为企业贸易发展提供更强有力的金融支持，共同建设具备全球竞争力的本港数码贸易生态圈，巩固香港国际贸易和金融中心地位。

渣打：促进货运物流数据应用

渣打香港首席营运总监兼香港行政总裁办公室总经理纪鹭禧则表示，该行围绕数据、基建、互联三大策略支柱提出共20项建议，促进货运物流数据应用，加快贸易融资数码化，协助更多企业（尤其是中小企）以便捷的方式获取融资扩充业务，推动实体经济发展。

渣打将继续与金管局及其他持份者紧密合作，积极配合发展路线图的建议，落实概念验证项目，共同构建崭新的贸易融资方案；凭借集团在内地和东盟完善的业务网络，致力促进跨境数据流通，协助企业「出海」探索新兴贸易走廊的机遇，促进香港发展为领先的贸易融资中心，进一步巩固国际金融中心地位。