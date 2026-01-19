汇丰称港股续乐观 料大量「北水」南下 重申美国今年不减息

汇丰环球研究预计，今年中国GDP增长从5%放缓至4.6%，而香港GDP增长从3.2%降至2.4%。该行对今年港股继续乐观，预计仍有大量「北水」南下，AI热潮将是中港、以至全亚洲市场的投资主题。另一方面，该行估计美国今年不减息，反而对港股有利，特别是巩固银行盈利。

内地投资者越来越愿意入市

汇丰证券策略亚太区主管林传英（Herald van der Linde）表示，继续看好今年中港股市，主由于内地居民储蓄率十分高，即使实体经济增长放缓，但境内投资者越来越愿意投放资金到股市，「与其说是中国经济增长故事，不如说是投资故事，只要市场维持正常信心，对中国股市仍非常有利」。

看好AI硬件及游戏等行业

林传英相信，今年北水仍会大量流入港股，预期中资科网股盈利增长强劲，而本港经济亦正在复苏，包括地产行业回暖，零售业已较过去一年好转，银行盈利亦有望受惠美国减息步伐放缓。投资板块方面，他看好今年中国AI硬件、游戏、电力、奢侈品等行业，但对电商板块仍然审慎。

预期美国今年不减息

息口方面，汇丰环球研究亚洲首席经济师兼亚太区联席主管范力民（Frederic Neumann）重申，该行预期美国今年不减息，认为该国经济增长正在提速，而且减税效应带动、AI硬件发展蓬勃、股市估值高昂、按揭利率有所下降等因素，均不支持大幅减息。

中国今年有空间减息

对于中国经济前景，范力民预期，今年中国经济增长放缓，消贵开支及投资规模仍要更长时间才能见到增长，同时因应中国通胀率仍非常低，相信今年有空间减息。

汇丰亚洲外汇分析主管周淑芬则指出，今年看好人民币继续升值，除了由于内需疲弱、贸易顺差庞大等因素支持汇率走强外，亦因为全球正在去美元化，人民币亦成资金泊岸之一。

