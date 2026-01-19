美光警告记忆体短缺加剧 传小米及OPPO等被逼削减出货

据彭博报道，英伟达（Nvidia）主要供应商美光科技发出警告，指记忆体晶片的短缺情况在过去一季持续加剧，且因AI基础设施对高阶半导体的需求激增，这场供应危机将持续至2026年以后。受此影响，传中国手机巨头如小米、OPPO已被迫因成本飙升而削减出货目标。

手机和PC等面临巨大缺口

美光执行副总裁Manish Bhatia受访时表示，目前所见的短缺是前所未有的。他指出，用于制造AI加速器所需的高频宽记忆体（HBM）正消耗全行业绝大部分产能，导致手机和PC等传统领域面临巨大缺口。目前，个人电脑和手机制造商已开始排队，试图锁定2026年后的记忆体晶片供应。

OPPO大削两成预期出货量

据内媒《界面新闻》早前报道，受记忆体成本上涨影响，中国主要手机厂商包括小米、OPPO及传音控股等，均下调2026年出货目标，其中OPPO削减逾20%预期出货量。

市场研究机构Counterpoint Research预测，受晶片短缺推高成本及挤压生产影响，今年全球智能手机出货量可能下跌2.1%。戴尔（Dell）等电脑大厂亦警告，很可能受到此波短缺影响。

AI相关产能供不应求

为了优先向英伟达等战略级企业客户供货，美光去年12月宣布，将终止其知名的消费级记忆体品牌「Crucial」的业务。目前，全球记忆体三巨头（美光、SK海力士、三星电子）的AI相关产能已供不应求。SK海力士表示其2026年的晶片产能已全部售罄，美光亦称今年的AI记忆体半导体已完全预订。

相关文章：美光退出消费级记忆体业务 集中资源满足AI数据中心需求

美光18亿美元买台湾厂房

美光周六宣布，将以18亿美元收购台湾一处现有工厂所在的厂址，预计于2027年下半年开始生产DRAM晶圆。Bhatia表示，亚洲基地将继续负责技术过渡，而新增的晶圆产能将几乎全部集中在美国本土。