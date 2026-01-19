Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

微盟推「AI试衣」 搭载阿里通义千问大模型 具智能穿搭推荐能力

商业创科
更新时间：12:02 2026-01-19 HKT
发布时间：12:02 2026-01-19 HKT

微盟（2013）近日启动「AI试衣」解决方案内测。据悉，该AI应用搭载阿里通义千问大模型，结合微盟自研技术，让消费者只需在品牌商城上传个人照片，即可实时预览服装搭配，实现所见即所得的沉浸式购物体验。

可还原真实试穿效果

据悉，微盟「AI试衣」解决方案核心能力搭载了阿里通义千问大模型、整合了微盟自研的服装商品识别模型和深厚的行业know-How，拥有「还原真实试穿效果」、「智能穿搭推荐」等组合能力。

除了服务消费者外，微盟亦计划将此方案赋能B端零售客户，未来将旗下的导购AI助理与AI试衣能力打通。AI导购可洞察用户需求，并根据季节、材质和穿衣风格进行智能推荐。

