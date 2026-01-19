Tesla称AI5晶片设计基本完成 马斯克宣布已启动AI6开发 重启Dojo 3项目

Tesla（TSLA）行政总裁马斯克（Elon Musk）于社交平台X发文透露，公司用于全自动驾驶（FSD）系统的AI5晶片设计基本完成，已进入下一代AI6晶片的早期开发阶段。他更预告，Tesla计划将未来晶片迭代的设计周期压缩至9个月。

「Dojo 3」为整合多晶片架构

马斯克表示，随着AI5设计接近尾声，Tesla将重启「Dojo 3」项目，AI5及AI6晶片将采用「多晶片整合」设计，即把多个晶片置於单一主板上。这种设计能大幅降低超级计算机集群的网络复杂性与整体成本，而这套整合方案正是他所指的「Dojo 3」。

去年市场曾传出Tesla解散Dojo超级计算机团队的消息，其后马斯克澄清，指公司无需同时开发两种截然不同的AI晶片。

值得留意的是，马斯克去年11月首次披露AI晶片进展后，Tesla股价一度急升近7%，而公司旗下自动驾驶系统及机械人产品，均依赖自主研发的AI晶片提供支持。该股上周五收报437.5美元，微跌0.24%。