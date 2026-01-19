金管局提20项CargoX建议及路线图 推动贸易融资数码化 料今年起分阶段落实

为解决企业获取贸易融资困难及银行审批信贷过程繁复问题，金管局成立的「CargoX专家小组」经过八个月的研究后，今日（19日）发表《CargoX项目建议报告》，提出20项建议和路线图，推动香港贸易融资生态现代化。金管局副总裁李达志表示，当中有8项重点建议，包括整合政府策略性货运与贸易数据及基础设施、引入贸易对手数据、推动贸易交易应用数码身份，以及加强中国内地、东盟贸易走廊互联等，有望于今年起分阶段落实。

CargoX是通过目前的「商业数据通（CDI）」推进为期数年的公私营合作项目，探索如何善用逐步接入CDI的海陆空货运物流和贸易数据，推动贸易融资数码化，让银行可透过CDI获取相关商业数据，以简化流程更精准审批信贷，让企业尤其中小企更易获取贸易融资。

CDI自2022年推出，成效渐见。李达志指，截至2025年12月底经由CDI促成的贷款申请及审批宗数超过8200宗，估计信贷批核总额逾664亿元。就融资成本方面，金管局根据银行提供的数据进行了研究，结果显示较多使用CDI的银行批出贷款的利率平均比其他银行低36个基点，可见使用CDI有助降低企业的融资成本。

建议主要围绕三大策略支柱

他直言全球有贸易融资需要的企业，仅得五成能取得银行融资，因受限于纸本文件，银行审批信贷繁复，又担心企业出现多重借贷，故不太愿承造贸易融资，尤其砖头有限的中小企。

因此，针对有关痛点，《CargoX项目建议报告》提出了20项建议，主要围绕「数据」、「基建」和「互联」三大策略支柱，并制订了未来5年路线图，当中有8项重点建议将由今年开始分阶段落实。

整合政府货运与贸易数据等

就8项重点建议，金管局助理总裁周文正称，建议之一是整合政府策略性货运与贸易数据及基础设施，即金管局与运物局、机管局、商经局及相关政府部门合作，逐步将政府货运物流及贸易数据源接入CDI，故未来2年将接入运物局的港口社区系统和商经局的贸易单一窗口。建议又包括开放过往贸易交易记录、引入贸易对手数据、结合贸易流与现金流数据。

推动「数码企业身份」应用

此外，重点建议还包括推动贸易交易应用「数码企业身份」（CorpID）。周文正认为这是重要的一环，并指政府数字政策办公室将于今年底推出CorpID，以助验证贸易各方的身份、降低诈骗风险，同时也便于处理数码文件，但数码文件有待年内立法后才具法律效用。

加强与内地、东盟等地区互联

另3项重点建议则涉及加强与内地、东盟等地区和主要贸易走廊的互联。周指建议更聚焦于内地与东盟。做法是透过与内地机关联手，推进与内地贸易数据生态的连结。商经局将与内地推进两地单一窗口连接，推行「一单两报」，并探讨与东盟单一窗口互联的优势，以促进贸易文件的数据共享。金管局亦会研究透过 CDI连结主要贸易伙伴的电子港口系统，引入不同地区的贸易数据。

李达志表示，相关建议和路线图将有助推动香港贸易融资生态现代化，将香港打造为可信赖、以数据为本的全球数码贸易枢纽。而在建议下，透过引入更多替代数据，及信贷批核流程自动化，让中小企不用靠砖头也可更易获取贸易融资，且融资成本可更平。