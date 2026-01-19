盈立证券获保荐牌照 专注GEM上市 逐步符合要求再转主板

周大福控股旗下互联网券商盈立证券（uSMART）去年取得保荐牌照，该公司董事总经理黄键文表示，今年将会专注于GEM板上市业务，主力协助客户先在GEM挂牌，当逐步符合主板上市要求后，再帮助转为主板上市，去年已有约3至5个管线（pipeline）冀按此方向达成主板上市，而主板上市方面则想协助客户被纳入沪深港通。

GEM板吸引力：「一定是转板」

他指出，现时非以前投资一级市场的火热时代。过去5至10年，很多获私募股权投资、风投注资的内地或本地公司步入上市阶段，这些公司的上市地选择无非只有A股、港股和美股。公司已看到港股和美股首次公开招股（IPO）的机遇，有很多潜在发行人，而公司的主战场为高增长、民营企业拟来港或美国开拓市场。

虽然GEM板近年已改革，但仍未有显著的起色。根据联交所的网站显示，截至去年底止，处理中的主板上市申请316宗，GEM则有4宗。被问及GEM板的吸引力，他表示「一定是转板」，而转板需时不用很久，1至2年便能够准备好，核心问题是能否满足主板的上市要求。不过，每个老板的想法都是不同，部份客户只需要上市公司的地位，因为此已有助其经营业务，未必需要转板。

冀助主板客户纳沪深港通

至于主板上市方面，他表示公司想协助客户被纳入沪深港通，入通亦是公司的重点业务。公司会告诉客户是否具备入通条件，包括市值、流动性、业绩增长，以及内地投资者会否认可其商业模式等，而公司会提前帮客户规划好。他指出现时公司有一个客户，为传统新加坡公司想在港主板上市，而有意在港上市的东南亚公司都是想进入内地市场。

盈立证券每年参与港股IPO约5至10只。他提及对于公司来说，希望作为客户的长期合作伙伴，而非一次性的合作。这些客户上市后，公司可以每年帮其筹备再融资、境外并购、境外拓展业务等交易，因为公司在新加坡、美国等地都有据点，可以帮他们拓展市场。