国产电动车不再单靠低价拓市场 香港成出海的「试金石」

商业创科
更新时间：09:25 2026-01-19 HKT
发布时间：09:25 2026-01-19 HKT

本港汽车生态日益丰富，上月举办的香港汽车博览吸引逾16万人次，创新高。主办方国际车展（香港）联合创始人欧阳嘉敏表示，随着国产汽车多款车型来港，填补细分市场的空缺，本港电动车定位渐渐从出行工具，转向生活品味的象征，吸引更多年轻及女性车主。

中国香港汽车会永远荣誉会长李耀培指出，香港成为汽车出海的「试金石」，国产汽车品牌以往单纯靠低价打入新市场，但现时已经透过科技含量、性能等吸引车主，相信未来电动车生态将更关注车辆的配套服务品质。

欧阳嘉敏表示，以往观展者结构约八成是男性，现时已更多元化，包括女性比例提升，亦吸引了不少旅客及不买车的车迷。她续指，国产电动车加紧在香港布局，无形中推动了车主对品味的追求，留意到本港汽车生态圈已不止追求智能化、高性价比，更趋向个性展示，相信外观改装市场已出现庞大需求。

今届汽车博览推广改装车文化

香港汽车博览这届同场引入「东京改装车展」，推广改装车文化。

东京改装车展事务局局长福井润一指出，目前改装车圈子仍以传统油车为主，但在继承传统的前提上，对电动车改装还是有很大的探讨空间。

相关文章：国产电动车来港互相较量 入门车10万元抢客 比亚迪拒打价格战：香港要斗服务

 

