容百科技与宁德时代1200亿订单涉误导 遭中证监立案调查

锂电池材料公司容百科技早前宣布与电池龙头宁德时代（3750）签下1200亿元（人民币，下同）的千亿大单，引起市场关注，同时引来上交所问询。中国证监会表示，决定就该事件对容百科技立案调查，因其披露日常经营重大合同的公告涉嫌误导性陈述，并称下一步将在全面调查的基础上依法处理，切实维护市场健康稳定发展。

料未来三年资本支出约87亿元

容百科技公告指出，目前该公司各项经营活动和业务均正常开展，立案调查期间公司将积极配合中证监的相关工作，并及时履行讯息披露义务。该公司披露，针对监管重点关注的合同履约能力，其解释计划通过投资并购、自建等方式大规模扩产；预计未来三年相关资本性支出合计约87亿元，并拟通过银行贷款、自有资金等方式满足项目的资金需求。

容百科技：合同总金额自行估算

该公司早前指出，协议未约定采购金额，「1200亿元合同总金额」是公司估算得出，但未提供估算依据。容百科技又指，为达成需求公司后续需要大规模扩产，而最终实际销售规模需根据实际订单签订时的原材料价格以及数量确定，销售金额具有不确定性。