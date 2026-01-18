中国儒意斥1.1亿投资爱诗科技 共同探索AI影视及游戏应用

中国儒意（136）公布，旗下间接全资附属公司Virtual Cinema Entertainmen有条件同意出资约1420万美元（约1.1亿港元），投资AIsphere的股份；另与AIsphere的境内主体、AI视频生成公司「爱诗科技」近日订立战略合作框架协议，探索AI技术在影视、流媒体及游戏内容生产与运营等业务中的创新应用。

投资事项完成后，目标公司将不会成为中国儒意的附属公司。战略合作协议的期限为3年，主要合作内容包括提供战略顾问意见、AI技术合作，以及其他创新合作。

阿里巴巴有份投资爱诗科技

中国儒意为投资控股公司，主要从事内容制作、线上流媒体及广告服务、线上游戏服务，以及制造及销售配件。爱诗科技从事开发人工智能视频生成大模型、世界模型及相关应用的科技公司，核心产品包括AI视频生成应用「PixVerse」与实时生成世界模型「PixVerse R1」，产品核心功能包括文生视频、图生视频，实时生成交互视频等。爱诗科技去年9月公布，完成由阿里巴巴（9988）领投的逾6000万美元B轮融资。